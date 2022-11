Siegburg – Zur Schule gehen, während sich die Altersgenossen im Freibad austoben? 44 Junge und Mädchen haben sich dafür entschieden. Bei der zweiten Summerschool im Siegburger Gymnasium Alleestraße bereiten sie sich in der letzten Ferienwoche auf das kommende Schuljahr vor, aber auch der Spaß kommt nicht zu kurz.



„Es ist nicht Unterricht, wie man ihn kennt“, stellt Schulleiterin Sabine Trautwein klar. Zwar stehen die Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch auf dem Stundenplan, wird Stoff aus dem Lehrplan noch einmal besprochen und das Verständnis vertieft. Doch wird hier vor allem in Kleingruppen gearbeitet.



Oberstufenschüler sind als Coaches im Einsatz



Acht Lerncoaches, Oberstufenschüler des Gymnasiums, übernehmen zudem das vierte Fach Methodentraining: Wie lerne ich Vokabeln, teile ich mir den Stoff ein? Wie halte ich ein Referat? Daran sind auch die acht Unterrichtshelferinnen, ebenfalls Freiwillige aus dem Kreis der Gymnasiastinnen, beteiligt.



Acrylmalerei gehört auch bei der zweiten Auflage der Summerschool zu den kreativen Angeboten am Nachmittag. Copyright: Dieter Krantz

„Aus der Not geboren“, sagt Sabine Trautwein, war im vergangenen Jahr die Premiere des Angebots. Nach einem Schuljahr unter Corona-Bedingungen hatten viele Schülerinnen und Schüler Sorge, dass sie den Stoff nicht gründlich genug verstanden hatten. In diesem Jahr konnten Viertklässler, die demnächst in die fünfte Klasse des Gymnasiums wechseln, schon einmal in ihre neue Schule hineinschnuppern.



Auch ukrainische Kinder machen mit

Zum ersten Mal sind auch ukrainische Jungen und Mädchen in der Summerschool dabei. Fünf von insgesamt 16 Kindern in der „Willkommensklasse“ der Schule haben sich angemeldet. Für sie sei eine ehrenamtliche Dolmetscherin im Einsatz, berichtet Kerstin Müßner, die in diesem Jahr die Summerschool organisiert hat. Dass einige der beteiligten Referendare auch Deutsch als Fremdsprache studiert haben, helfe zusätzlich.



Sponsoren wie die „Löwensterne“ des Siegburger Lions Clubs oder der Förderverein, aber auch das Land mit Geld aus dem Fördertopf „Ankommen und Aufholen nach Corona“ machen es möglich, dass auch die sportlichen und kreativen Angebote am Nachmittag kostenlos sind: Nach dem Mittagessen schwärmen die Kinder aus zum Golf in Schloss Auel, zum Tennis, Jazztanz, Malen und Theaterspielen.

Jazztanzgruppe probt im Foyer

Der Jazztanzworkshop ist an diesem Tag vor der Hitze der Turnhalle ins Foyer geflüchtet; unter Leitung von Yvonne Umschlag, die auch die Tanz-AG der Schule leitet, studieren die Mädchen gleich mehre Tänze ein. Programmpunkte übrigens für die Einschulungsfeier in der kommenden Woche wie auch das kleine Theaterstück, das in der Aula entsteht.

Schauspielerin Billie Barleben aus Köln hat die Dschungelszenen mit den Kindern entwickelt, die sich auf der Bühne in Schlangen, Affen oder Raubkatzen verwandeln. Ruhiger geht es oben unter dem Dach zu, wo Kate Reinecke junge Künstler und Künstlerinnen in die Acrylmalerei einführt.