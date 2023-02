Etappenziel auf dem Weg zur Spicher Straße ist die Geh- und Radwegbrücke am Berufskolleg in Sieglar.

Troisdorf – „Sichtbare Fortschritte in einem anspruchsvollen Zukunftsprojekt“ vermeldet die Stadtverwaltung Troisdorf von der Baustelle der Umgehungsstraße L332n. So steht die Rad- und Gehwegbrücke am Herderweg neben dem Berufskolleg, darunter verläuft bereits ein Teilstück der Trasse, über die die Ortsumgehung für Sieglar und Eschmar führen wird. Auch die Stützmauer auf der Seite des Berufskollegs steht laut Auskunft aus dem Rathaus.



Bau des zweiten Abschnittes der Umgehung ist aufwendig



Der zweite Bauabschnitt der Ortsumgehung gilt als technisch besonders aufwendig, da insgesamt vier Rad- und Gehwegbrücken, eine Eisenbahnbrücke und eine Brücke für den Autoverkehr errichtet werden. Dass die Umgehung in einem „Trog“ tiefergelegt wird, soll neben der Verkehrssicherheit auch den Lärmschutz verbessern.



Der Landesbetrieb Straßenbau NRW rechnet damit, zu Beginn des kommenden Jahres die Trasse ab dem Herderweg fortführen zu können. Dafür sind auch im weiteren Verlauf der Umgehung in Richtung Spicher Straße noch einige Hundert Meter Stützmauer notwendig. Zuvor aber müssen Erdbewegungen erfolgen, um die tiefer liegende Trasse anzulegen.



Besonders komplex wird schließlich die Kreuzung mit der Spicher Straße, wo die Umgehung auch an die Autobahn angeschlossen wird. Hier wird unter anderem ein Versickerungsbecken inklusive Ölabscheider gebaut, damit das Oberflächenwasser nicht die Umwelt belastet.



Wie Rathaussprecher Johannes Schmitz mitteilte, liegen die Arbeiten gut in der Zeit.

Planmäßig ist die Ortsumgehung zum Jahresende 2025 fertig. Bereits der bisher fertig gestellte und im August 2017 eröffnete erste Bauabschnitt habe Eschmar um mehrere Tausend Durchfahrten pro Tag entlastet, so die Verwaltung.

