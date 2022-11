Rhein-Sieg-Kreis Andreas Heuser ist neuer Chef der Troisdorfer Kliniken

Troisdorf – Andreas Heuser ist neuer Regionaldirektor der GFO-Kliniken Troisdorf. Der 48 Jahre alte Volkswirt arbeitete bereits seit dem Jahr 2015 für die Gemeinnützige Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe (GFO) und leitete als Geschäftsführer das Marienhospital Brühl.



Seit 2019 ist er zudem Geschäftsführer der GFO Servicegesellschaften für Hauswirtschaft und Reinigung.



„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung als Regionaldirektor“, teilte der gebürtige Bonner mit. Die Troisdorfer Kliniken seien eine wichtige Säule in der Gesundheitsversorgung der Menschen im Rhein-Sieg-Kreis und im Klinikportfolio der Gesellschaft. „Ich werde mich – gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen der Krankenhausbetriebsleitung – für die Weiterentwicklung der medizinischen, pflegerischen und therapeutischen Leistungen in Qualität und Angebot an den Betriebsstätten St. Josef Troisdorf und St. Johannes Sieglar stark machen.“



Die GFO-Kliniken Troisdorf haben rund 1300 Mitarbeiter und kommen nach eigenen Angaben jährlich auf rund 82.000 ambulante und 27.000 stationäre Behandlungen. (ah)