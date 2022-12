Troisdorf – Viele Frauen erleben häusliche Gewalt durch den Ehemann oder den Lebenspartner. Nach Angaben des Rhein-Sieg-Kreises liegt die Quote bei etwa 25 Prozent aller Frauen. Viele Opfer geben sich oft selbst die Schule, verheimlichen die Erlebnisse und schützen damit die meist männlichen Täter. Der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen macht auf dieses Thema aufmerksam. An vielen Stellen im Rhein-Sieg-Kreis wurden bereits orangefarbene Bänke aufgestellt, am Donnerstagabend leuchten zudem viele Gebäude in orange: So zum Beispiel die Moschee in Troisdorf-Sieglar.

Die Vereinten Nationen haben die Farbe Orange als Signalfarbe für den Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen ausgewählt. Der Tag wird auch als „Orange Day“ bezeichnet und findet in diesem Jahr zum 40. Mal statt.

Der Rhein-Sieg-Kreis macht darauf aufmerksam, dass sich häusliche Gewalt in vielen Facetten zeigen kann: Schläge, andere körperliche Misshandlungen, psychischer Terror, sexualisierte Übergriffe oder der Mann bestimmt über Geld und Aufenthaltsort.



Kontakte

Frauenberatungsstellen:

Frauen für Frauen e.V. Bad Honnef

Telefon: 02224/10548

Frauenzentrum Troisdorf e.V.

Telefon: 02241/72250

Frauenhäuser:

Frauen- und Kinderschutzhaus Troisdorf

Telefon: 02241-1484934

E-Mail: info@frauenhelfenfrauenev.de

Frauenhaus des Rhein-Sieg-Kreises

Telefon: 02241-330194

E-Mail: frauenhaus@rhein.sieg-kreis.de





Auch die Kinder der misshandelten Frauen sind Gewaltopfer, so der Kreis. Bei akuter Gefahr und Bedrohung durch den Partner empfiehlt der Kreis den Opfern sofort die Polizei zu alarmieren und anschließend ein Beratungsangebot aufzusuchen, etwa bei den Frauenberatungsstellen in Troisdorf oder Bad Honnef.

Ein weiterer Weg könne ins Frauenhaus führen. Sowohl das Frauenhaus des Rhein-Sieg-Kreises als auch das autonome Frauen- und Kinderschutzhaus Troisdorf sind bei freien Plätzen Tag und Nacht erreichbar. (hen)