In dem Schulbus befanden sich insgesamt 35 Fahrgäste.

Troisdorf – Bei einem Busunfall im Spicher Industriegebiet sind 23 Menschen leicht verletzt worden, darunter zahlreiche Schüler. An der Kreuzung Heuserstraße und Biberweg stießen am Mittwochmorgen gegen zehn Uhr ein Lkw-Sattelaufleger und ein Bus der RSVG-Linie 507 zusammen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte die 52-jährige Busfahrerin dem Lkw-Fahrer an einer Recht-vor-Links-Kreuzung die Vorfahrt genommen.

Die 52-jährige Busfahrerin hatte dem Lkw-Fahrer an einer Recht-vor-Links-Kreuzung die Vorfahrt genommen. Copyright: Quentin Bröhl

Der 52-jährige Lkw-Fahrer aus Kall (Kreis Euskirchen) kam aus einer Sackgasse und war in Richtung Kreisverkehr am Baumarkt unterwegs. Durch den Zusammenprall wurde der Bus fast auf der kompletten rechten Seite stark beschädigt und kam erst in einem Grünstreifen an einem dicken Strauch zum Stehen.

23 leicht verletzte Personen

In dem Bus saßen 35 Fahrgäste, darunter 28 Schüler der Troisdorfer Realschule Am Heimbach im Alter von 13 und 14 Jahren, die mit zwei Lehrern auf dem Weg zu einer Trampolinhalle waren. Desweiteren saßen in dem Bus eine Mutter mit ihren zwei Kindern sowie der Großmutter und ein weiterer einzelner Fahrgast.

Das könnte Sie auch interessieren:

Zwei Troisdorfer schwer verletzt Anzeige Zusammenstoß auf Kreuzung - Verkehrsregeln missachtet

Vorfahrtsregelung missachtet Anzeige Zwei Verletzte nach Unfall mit Linienbus

Nach Mitteilung der Polizei gab es aus dem Kreis der Schüler sowie den Fahrern und den anderen Fahrgästen 23 leicht verletzte Personen. Die nicht verletzten Schüler wurden in einem anderen Bus der RSVG betreut. Im Einsatz waren auch Polizei-Fachkräfte aus dem Bereich Verkehrsunfallschutz und Opferschutz. Bei der Vermessung der Unfallstelle half die Kölner Polizei mit einem speziellen Laserscanner.

Zur Versorgung der Verletzten waren Rettungsfahrzeuge und drei Notarztwagen mit insgesamt 33 Kräften ausgerückt sowie Einheiten der Feuerwehr. Die 23 Betroffenen seien ins Krankenhaus gebracht worden, so der ärztliche Leiter des Rettungsdienstes im Rhein-Sieg-Kreis, Christian Diepenseifen. Die anderen zwölf Beteiligten seien mit Notarzt- und Polizei-Begleitung in die Uniklinik Bonn gefahren worden: „Alle an den Unfall beteiligten Personen sind somit der klinischen Sichtung und einer Behandlung unterzogen worden.“