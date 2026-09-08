„Vorsicht, Querschläger!“ hieß es am Stand der Bogenschützen Troisdorf bei „Troisdorf verein(t)“ in der Fußgängerzone. Die Experten mit Pfeil und Bogen hatten einen Schießstand aufgebaut, der sich erneut als Publikumsmagnet erwies. Jeder, der wollte, konnte sich an dem Sportgerät versuchen – die Spitzen der Pfeile waren durch Gummistopfen ersetzt, die dem Geschoss beim Aufprall auf die Zielscheibe mitunter eine eigenwillige Dynamik verliehen.

Das Team um die Vorsitzende Anke Henkel zeigte, dass Bogenschießen ein Breitensport ist, an dem auch die Jüngsten und Menschen im Rollstuhl Freude haben können. „Wir haben aktuell etwa 100 Schützen, von denen rund 30 auch an Turnieren teilnehmen“, berichtete Henkel. Im Sommer stehen die Zielscheiben auf dem Außengelände der Troisdorfer Wasserwerke, im Winter in verschiedenen Sporthallen. Mehr als eine gewisse Grundfitness und Spaß am Vereinsleben brauche es nicht, versprach die Vorsitzende.

Troisdorfer Badminton-Verein baute eine mobile Anlage auf

Einige Schritte entfernt hatte der Badminton-Verein Troisdorf eine mobile Anlage aufgebaut, auf der nach Herzenslust geschmettert werden konnte. Gefragt waren Interessenten am Wettbewerbssport, aber auch jene, die einfach locker zum Spaß spielen wollten.

Vereinsfest Troisdorf Verein(t) in der Fußgängerzone Das Bienenvolk der Imker lockte viele Interessenten an Copyright: Markus Peters

Insgesamt nahmen rund 40 Vereine und Initiativen an „Troisdorf verein(t)“ teil – nicht nur, um neue Mitglieder zu gewinnen, sondern auch, um sich untereinander zu vernetzen.

Allzu viel Talent muss man nicht haben. Spaß und zwei Beine, zwei Arme reichen Lex van Rooij, Männerballett Kriegsdorf

So hofften die derzeit elf Aktiven des Männerballetts Kriegsdorf auf tanzfreudige Verstärkung. „Allzu viel Talent muss man nicht haben. Spaß und zwei Beine, zwei Arme reichen“, sagte Ensemblemitglied Lex van Rooij. Die vor 40 Jahren gegründete Gruppe richtet den jährlichen Bunten Abend aus: „Dann sind wir natürlich bei den Mädchensitzungen an Weiberfastnacht im Einsatz.“ Wer dabei gut aussehen will, muss einmal die Woche bei Trainerin Nina Krämer antreten – vor großen Auftritten auch häufiger.

Mehr auf Ausdauer als auf Gelenkigkeit setzt die Ortsgruppe Siegtal des Eifelvereins. „Wir sind ein relativ kleiner Verein mit etwa 60 Mitgliedern und veranstalten Wanderungen in der Region“, sagte Vorsitzender Heribert Joerißen. Donnerstags sind die Aktiven sechs bis acht Kilometer unterwegs, sonntags können die Touren zwischen zwölf und sechzehn Kilometern lang sein. Im Schnitt nehmen acht bis fünfzehn Mitglieder teil. Bei einem Altersschnitt von etwa sechzig plus ist Nachwuchs erwünscht.

Vereinsfest Troisdorf Verein(t) in der Fußgängerzone Bein Kanu-Club kann man ab etwa acht Jahren mitpaddeln Copyright: Markus Peters

Doch es ging nicht nur um Sport und Spaß. So stellte sich auch die Beratungsstelle Check.it vor, die zu Fragen der sexuellen Gesundheit berät. Im vergangenen Jahr wurden dort über 700 Tests auf sexuell übertragbare Krankheiten durchgeführt – auch, aber nicht nur zu HIV.

„Es werden verstärkt sexuell übertragbare Krankheiten diagnostiziert, weil mehr getestet wird“, berichtete eine Beraterin, die sich als Ansprechpartnerin für Betroffene und deren Umfeld sieht. Der Standort Troisdorf habe sich bewährt: „So müssen die Leute nicht nach Köln oder Bonn fahren, wenn sie Fragen oder Probleme haben.“