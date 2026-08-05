Abo

Aktuelle Tagesgeld-AngeboteJetzt bis zu 3,5 Prozent Zinsen bei aktuellen Aktionen dieser Banken sichern

Von
3 min
Logo von Norisbank und BBVA

Norisbank und BBVA bieten momentan lohnende Tagesgeldaktionen.

Copyright: Norisbank, BBVA, KI-erweitert

Tagesgeldkonten bieten eine sichere und flexible Anlagemöglichkeit für Ihr Geld. Diese Banken werben unter anderem aktuell mit Aktionszinsen, besonders bei Neukunden.

i

Im August gibt es erneut zahlreiche Tagesgeldangebote mit hohen Zinssätzen und verschiedenen Konditionen. In diesem Artikel finden Sie einen Überblick über aktuelle Angebote und wichtige Auswahlkriterien für Sparer.

Norisbank: 2,25 Prozent mit Girokonto für unbegrenzte Zeit

Neukunden sichern sich für ihr Top-Zinskonto bei der Norisbank einen Aktionszins von 2,25 Prozent p. a. (pro Jahr) für unbegrenzte Zeit. Voraussetzung ist die gleichzeitige Eröffnung eines Girokontos. Der variable Sonderzinssatz gilt nur für das zuerst eröffnete Top-Zinskonto. Bei Kündigung des Girokontos entfällt der variable Sonderzinssatz.

* Zum Norisbank Tagesgeldangebot ➔

Die Konditionen des Norisbank-Angebots:

  1. 2,25 Prozent p. a.
  2. Girokonto erforderlich (kostenlos bis 30 Jahre oder ab 500 Euro Mindestgeldeingang)
  3. Deutsche Einlagensicherung bis 100.000 Euro sowie zusätzlicher Einlagensicherungsfonds

Die Norisbank ist ein Unternehmen der Deutschen Bank. Die Einlagen sind durch die deutsche Einlagensicherung bis 100.000 Euro geschützt. Zusätzlich ist die Norisbank freiwilliges Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB), was einen weiteren Schutz bietet.

* Zum Norisbank Tagesgeldangebot ➔

BBVA: 3,5 Prozent Zinsen p.a. für sechs Monate

Die spanische Bank BBVA verzinst das Guthaben auf ihrem kostenlosen Girokonto in den ersten sechs Monaten mit 3,5 Prozent pro Jahr. Da das Geld jederzeit verfügbar ist, ähnelt das Angebot einem Tagesgeldkonto. Die Zinsen werden monatlich gutgeschrieben. Nach dem Aktionszeitraum gilt ein variabler Zinssatz, der vom monatlichen Durchschnittsguthaben und der Kontonutzung abhängt.

* Zum BBVA Tagesgeldangebot ➔

Die Konditionen des BBVA-Angebots:

  1. 3,5 Prozent p. a. für 6 Monate
  2. Bis 200.000 Euro verzinstes Guthaben
  3. Monatliche Zinsgutschrift
  4. Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro
  5. Voraussetzung: Kostenloses BBVA-Girokonto

Guthaben bei spanischen Banken sind über die gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro pro Kunde und Bank geschützt. Die Kreditwürdigkeit Spaniens wird als gut bewertet, liegt jedoch unter der von Deutschland.

* Zum BBVA Tagesgeldangebot ➔

Commerzbank: 2,25 Prozent Zinsen p.a. für Neugeld

Die Commerzbank bietet Neu- und Bestandskunden einen Aktionszins von 2,25 Prozent p.a. für neu übertragenes Geld. Kunden können hierfür ein bestehendes Topzinskonto Plus nutzen oder ein neues Tagesgeldkonto eröffnen. Als Neugeld gilt Guthaben, das in den letzten sechs Monaten nicht bei der Commerzbank oder Comdirect angelegt war. Für sonstige Einlagen gilt der Standardzins von derzeit 0,75 Prozent p.a.

* Zum Commerzbank Tagesgeldkonto ➔

Die Konditionen des Commerzbank-Angebots:

  1. 2,25 Prozent p. a. für neu übertragenes Geld
  2. Anlagebetrag bis 1.000.000 Euro
  3. Vierteljährliche Zinsgutschrift
  4. Deutsche Einlagensicherung bis 100.000 Euro sowie zusätzlicher Einlagensicherungsfonds

Einlagen bei der Commerzbank sind durch die gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro je Kunde geschützt. Zusätzlich ist die Bank Mitglied im freiwilligen Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB), der einen erweiterten Schutz bietet.

* Zum Commerzbank Tagesgeldkonto ➔

Comdirect: Bis zu 1,75 Prozent Zinsen p.a. mit Zusatzprodukt

Comdirect bietet auf Tagesgeldanlagen bis zu 1,75 Prozent Zinsen pro Jahr. Der höchste Zinssatz wird bei gleichzeitiger Eröffnung eines Girokontos oder Depots gewährt. Für ein reines Tagesgeldkonto beträgt der Zinssatz 1,5 Prozent pro Jahr. Die maximal verzinste Anlagesumme liegt bei einer Million Euro.

* Zum Comdirect Tagesgeldangebot ➔

Die Konditionen des Comdirect-Angebots:

  1. 1,75 Prozent p. a. bei zusätzlicher Eröffnung eines Comdirect Girokontos oder Depots
  2. Anlagebetrag bis 1.000.000 Euro
  3. Vierteljährliche Zinsgutschrift
  4. Deutsche Einlagensicherung bis 100.000 Euro sowie zusätzlicher Einlagensicherungsfonds

Analog zur Commerzbank sind auch die Einlagen bei Comdirect durch ein zweistufiges System abgesichert.

* Zum Comdirect Tagesgeldangebot ➔

Fazit: Ein Vergleich der Konditionen ist entscheidend

Im August 2026 gibt es für Sparer Tagesgeldangebote mit Aktionszinsen von bis zu vier Prozent pro Jahr. Vor einer Entscheidung ist jedoch eine genaue Prüfung der jeweiligen Konditionen ratsam.

➔ Weitere KStA-Vorteilswelt-Artikel hier

Neben der Zinsgarantie sollten auch die Voraussetzungen für den Aktionszins sowie die Details zur Einlagensicherung beachtet werden. Auf diese Weise können Sparer das für sie passende Angebot identifizieren.