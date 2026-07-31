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Steigende Strompreise belasten viele Haushalte. Eine Möglichkeit, die Kosten zu senken, ist die Nutzung von Solarenergie mittels eines Balkonkraftwerks mit Speicher.

Der Anbieter Yuma hat sich auf einfach zu installierende Steckdosen-Solaranlagen spezialisiert. In Kooperation mit Jackery, einem der Top-Hersteller verlässlicher Energie-Speichersysteme, bietet das Kölner Unternehmen die SolarVault-3-Reihe für unterschiedliche Budgets und Ansprüche an.

Diese Kombination ermöglicht es, den tagsüber erzeugten Solarstrom zu speichern und ihn auch in den Abendstunden oder bei geringer Sonneneinstrahlung nutzbar zu machen.

Die aktuellen Yuma x Jackery Balkonkraftwerk-Rabatt-Angebote im Detail

Günstig zum eigenen Balkonkraftwerk mit Top-Speicher: Sichern Sie sich jetzt einen der aktuellen, zeitlich befristeten Yuma-Deals, die genau das passende Balkonkraftwerk-Set mit Jackery-Speicher für Ihr Budget, Ihren Platz und Ihre Energie-Ansprüche liefern – aktuell mit bis zu 43% Rabatt zur unverbindlichen Preisempfehlung:

Zusätzlich ist bei allen Sets ein Smart Meter gratis enthalten. Dieses Gerät ermöglicht eine genaue Überwachung des Stromverbrauchs und der Energieerzeugung.

Unterschiede der Speicher-Modelle: Jackery SolarVault 3 Pro vs. Pro MAX

Die beiden praktischen Speicher-Modellvarianten unterscheiden sich hauptsächlich in der maximalen Ausgangsleistung.

SolarVault 3 Pro

Start: 2,5 kWh (auf 15 kWh erweiterbar) bis zu 1200 W für die Versorgung der Haushaltsgeräte nutzbar Amortisation:

SolarVault 3 Pro MAX

Start: 2,5 kWh (auf 15 kWh erweiterbar) Bis zu 2500 W Leistung für Ihre Elektrogeräte nutzbar Amortisation:

1000 W oder 2000 W Leistung, welches Set passt besser zu Ihnen?

Die Wahl der Leistung hängt vom individuellen Bedarf, vom zur Verfügung stehenden Platz für die Solarmodule (z.B. kleiner Balkon oder große Gartenfläche) und dem Ziel, wie schnell das aufgewendete Budget wieder hereingeholt werden soll.

1000 W ist bei kleinerem Budget und weniger Platz für die Anbringung der Solarmodule praktischer 2000 W bietet bei ausreichend Platz die Möglichkeit, schneller Resultate sehen zu können – und bei den SolarVault-3-Pro-Angeboten steht sogar beim 2000-W-Pro-Set die deutlich kürzere Amortisation im Vergleich zum 1000-W-Pro-Set.

Fazit: Vier Sets für unterschiedliche Anforderungen

Zusammenfassend lassen sich die Optionen wie folgt gliedern:

Pro-Speicher für den starken Einstieg Pro MAX, wenn Sie noch mehr Leistung abrufen wollen 1000 W oder 2000 W je nach verfügbarem Platz für die zwei oder vier Solarmodule und den eigenen Verbrauch.

Alle angebotenen Systeme beginnen mit einer Speicherkapazität von 2,5 kWh, die auf bis zu 15 kWh erweitert werden kann, und beinhalten ein kostenloses Smart Meter.

Die vorgestellten Balkonkraftwerke bieten für Sie jetzt eine perfekte und einfache Möglichkeit, aktiv auf die eigenen Energiekosten Einfluss zu nehmen. Ohne große Umbauten und ohne sich dabei in astronomisch hohe Unkosten stürzen zu müssen.

Diese aktuellen Top-Angebote ermöglichen den Einstieg in die private Solarstromerzeugung mit Speicher zu reduzierten Preisen, um Sonnenenergie jetzt für Sie direkt nutzbar zu machen und endlich nachhaltig Energiekosten zu sparen.

Dieser Text wurde mit Hilfe Künstlicher Intelligenz erstellt, redaktionell bearbeitet und geprüft. Mehr zu unseren Regeln im Umgang mit KI gibt es hier.