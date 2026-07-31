Warum digitale Privatsphäre gerade jetzt ein Thema ist

Streaming gehört für die meisten Menschen längst zum Alltag – Serienabende, Sport-Übertragungen, Mediatheken aus dem Ausland. Kaum jemand macht sich dabei Gedanken darüber, wer eigentlich mitliest. Passend dazu reduziert Proton VPN aktuell die Jahresabos um bis zu 70 Prozent, ein guter Anlass, sich das Thema einmal genauer anzuschauen.

Denn genau das ist die unbequeme Wahrheit: Jedes Mal, wenn Sie ein Spiel oder auch etwas anderes im Netz schauen, hinterlässt das Spuren. Ihr Internetanbieter sieht, was Sie streamen. Werbenetzwerke bauen daraus ein Profil. Und wenn Sie aktuell im Ausland sind, verwehren Ländersperren mitunter sogar den Zugang zur Übertragung, die Sie von zu Hause gewöhnt sind. Zwei Probleme, eine Lösung: ein VPN. Konkret: Proton VPN – und das aktuell mit bis zu 70 Prozent Rabatt auf die Jahresabos.

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Das Problem, das sich versteckt hält

Die wenigsten Menschen stellen sich die Frage „Wer verfolgt mein Streamingverhalten?" Das hat seinen Grund: Sie bemerken es nicht. Es gibt keine Push-Benachrichtigung, die Sie darauf hinweist, dass Ihr Internetanbieter dokumentiert, welche Spiele Sie zu welcher Zeit angesehen haben, oder dass ein Werbenetzwerk daraus ableitet, welchem Team Ihre Vorliebe gilt, um Ihnen entsprechende Anzeigen zu präsentieren.

Proton VPN bringt genau diesen blinden Fleck auf den Punkt: Sie schauen Ihre Serie, Ihren Film oder das Spiel Ihrer Wahl. Niemand beobachtet dabei, was genau Sie sich ansehen. Ihr Streamingverhalten geht niemanden etwas an – auch keinen Datensammler. Was für Sie ein entspannter Serienabend ist, stellt für andere einen verwertbaren Datensatz dar.

Ein VPN verschlüsselt Ihre Verbindung und verschleiert Ihre echte IP-Adresse, sodass weder Ihr Provider noch Webseiten oder Werbetreibende nachvollziehen können, wo Sie sich befinden und welche Inhalte Sie sich ansehen.

Wenn Sie verreisen, aber Ihre Lieblingsserie zu Hause bleibt

Wer im Ausland unterwegs ist – beruflich, im Urlaub oder für längere Zeit –, kennt das Problem: Die gewohnte Streaming-Bibliothek ist auf einmal nicht mehr verfügbar, weil Anbieter ihre Inhalte nach Ländern lizenzieren und sperren. Auch bei Sportübertragungen gilt das Gleiche: Der vertraute Kommentar in der eigenen Sprache bleibt oft nur im Heimatland abrufbar.

Mit einem VPN wählen Sie einfach einen Serverstandort in Ihrem Heimatland aus und befinden sich digital wieder dort, wo Sie hingehören – mit demselben Zugriff, derselben Übertragung, demselben Gefühl wie auf dem heimischen Sofa. Tausende Kilometer entfernt, aber nur einen Klick von zu Hause weg.

Das aktuelle Proton-VPN-Sparangebot

Proton VPN reduziert aktuell die Jahresabos deutlich – ein guter Anlass, das Thema digitale Privatsphäre nicht länger aufzuschieben. Wer ohnehin plant, sich mit Streaming ohne Ländergrenzen und mehr Schutz im Netz zu beschäftigen, erhält hier einen konkreten finanziellen Grund, es jetzt zu tun statt später.

Wer sich ohnehin schon für ein VPN entschieden hat und nicht monatlich zahlen möchte, kann noch weiter sparen: Im Jahresabo sinkt der Preis auf 3,99 Euro pro Monat, ein Rabatt von 60 Prozent gegenüber dem regulären Monatspreis von 9,99 Euro. Wer sich langfristig binden will, fährt mit dem 2-Jahres-Abo am günstigsten und spart am meisten: Hier reduziert sich der Preis auf 2,99 Euro pro Monat*, eine Ersparnis von bis zu 70 Prozent gegenüber dem regulären Monatspreis – das attraktivste Angebot im gesamten Sortiment.

Falls Sie unsicher sind, ob sich der Ein- oder Umstieg lohnt: Proton VPN bietet eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie. Sie können den Dienst also risikofrei ausprobieren und in aller Ruhe entscheiden, ob er zu Ihrem Alltag passt.

Für wen sich das Angebot besonders lohnt

Das Angebot richtet sich nicht nur an technikaffine Nutzer. Tatsächlich profitieren gerade Menschen, die bisher gar nicht auf dem Schirm hatten, dass sie ein VPN benötigen könnten:

Vielreisende und Auslandsbewohner, die im Ausland auf ihre gewohnten Streamingdienste und Mediatheken zugreifen möchten. Wer regelmäßig öffentliches WLAN nutzt – etwa im Café, im Zug oder im Hotel –, wo Datenverkehr besonders leicht mitgelesen werden kann. Nutzer, die schlicht keine Lust haben, dass ihr Streamingverhalten zu Werbezwecken ausgewertet wird, auch wenn sie sich vorher nie Gedanken darüber gemacht haben. Sportfans allgemein, die Ligen und Wettbewerbe aus anderen Ländern verfolgen möchten, die hierzulande nicht oder nur eingeschränkt übertragen werden. Wer mehrere Geräte im Haushalt hat – vom Smart-TV über das Tablet bis zum Smartphone – und alle gleichzeitig schützen möchte, statt für jedes Gerät einzeln zu bezahlen.

Gerade dieser letzte Punkt wird oft unterschätzt: Ein Abo deckt bis zu 10 Geräte gleichzeitig ab, wovon in der Praxis meist der ganze Haushalt profitiert.

Das unterscheidet Proton VPN von anderen Anbietern

Bevor man sich für einen VPN-Anbieter entscheidet, lohnt sich ein Blick darauf, wer eigentlich dahintersteckt. Bei Proton VPN ist das schnell erklärt: Das Unternehmen kommt aus der Schweiz und wurde von Wissenschaftlern gegründet, die sich am CERN kennengelernt haben. Auf der eigenen Website betont Proton, dass man sich ganz bewusst nicht über den Verkauf von Nutzerdaten oder Werbung finanziert, sondern allein über die Abo-Gebühren. Im Klartext heißt das: Das Geschäftsmodell hängt nicht davon ab, möglichst viele Informationen über Sie zu sammeln und weiterzuverkaufen, sondern schlicht davon, dass Sie für den Dienst bezahlen. Hauptaktionärin ist zudem die gemeinnützige Proton Foundation, deren erklärtes Ziel es ist, Online-Sicherheit und Privatsphäre langfristig zu fördern.

Hinzu kommt der Firmensitz: Als Schweizer Unternehmen unterliegt Proton VPN einigen der strengsten Datenschutzgesetze der Welt und ist weder an EU- noch an US-Vorschriften zur Vorratsdatenspeicherung gebunden – ein Standortvorteil, den viele andere VPN-Anbieter mit Sitz in den USA oder Großbritannien schlicht nicht bieten können. Das erklärt, warum sich das Unternehmen glaubwürdig als besonders unabhängig positionieren kann.

Auf der Proton-VPN-Website finden sich die Proton-VPN-Vorteile, die sofort ins Auge fallen:

20.617 Server in über 148 Ländern Eine eigene Technik namens VPN Accelerator, die laut Anbieter für spürbar schnellere Verbindungen sorgen soll Eine strenge No-Logs-Regel, die sich das Unternehmen sogar von außenstehenden Prüfern bestätigen ließ Bis zu 10 Geräte gleichzeitig mit einem einzigen Abo Apps, deren Programmcode öffentlich einsehbar ist, statt einfach nur behauptet zu werden, dass alles sicher sei Eine Zusatzfunktion namens NetShield, die nebenbei Werbung und schädliche Seiten blockieren soll

Was einem außerdem auffällt: Proton VPN wirbt selbst offen damit, dass das Ergebnis dieser externen Prüfung öffentlich nachlesbar ist – Sie müssen sich also nicht einfach auf ein Werbeversprechen verlassen, sondern können es nachschauen.

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Kurz zusammengefasst

Ob Sie einfach nur in Ruhe streamen möchten, ohne dass jemand mitliest, oder ob Sie unterwegs sind und trotzdem nichts verpassen möchten – die Motivation ist am Ende dieselbe: Zeigen Sie nichts von sich, das niemanden etwas angeht. Erreichen Sie alles, was Sie sehen möchten. Das aktuelle Sparangebot auf die Jahresabos liefert dafür gerade einen passenden Anlass, sich damit einmal ernsthaft zu beschäftigen.