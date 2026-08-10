Angebote für Balkonkraftwerke im Yuma Summer Sale

Der Sommer gilt als die ertragreichste Zeit für Solaranlagen. Im Rahmen einer spannenden Verkaufsaktion bietet Yuma derzeit auf ein gut sortiertes Sortiment an Balkonkraftwerken und Marken-Heimspeichern Rabatte von bis zu 45 Prozent. Die Aktion ist bis zum 10. August 2026 befristet.

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Zusätzlicher Rabatt bei Bestellungen ab 2.000 Euro

Bei Bestellungen mit einem Wert von mindestens 2.000 Euro wird ein zusätzlicher Sonnenbonus von fünf Prozent gewährt. Dieser wird nach Angaben des Anbieters automatisch im Warenkorb abgezogen, ohne dass ein Gutscheincode erforderlich ist. Käufer größerer Sets oder mehrerer Komponenten können somit jetzt von den reduzierten Preisen und dem zusätzlichen Rabatt profitieren.

Der Fünf-Prozent-Bonus wird auf den bereits reduzierten Warenkorbwert angerechnet.

Argumente für eine Anschaffung im Sommer

Im Sommer ist die Stromproduktion durch Solaranlagen aufgrund der langen Sonnenscheindauer am höchsten. Die Amortisationszeit einer Anlage beginnt mit der Inbetriebnahme. Eine Anschaffung zu diesem Zeitpunkt ermöglicht es, die ertragreichsten Monate des Jahres vollständig zu nutzen und somit die Stromkosten zu senken.

Drei Produktbeispiele aus der Rabattaktion

EcoFlow STREAM Ultra – Heimspeicher

Der Einzelspeicher mit 1,9 kWh Kapazität, erweiterbar auf bis zu 12 kWh, ist im Rahmen der Aktion für 599 Euro statt 1.099 Euro erhältlich. Dies entspricht einem Rabatt von 45 Prozent und einer Ersparnis von 500 Euro. Das Gerät eignet sich zur Erweiterung bestehender Anlagen.

Yuma x Jackery – 900W Balkonkraftwerk mit SolarVault 3 Pro

Dieses Set mit 2,5 kWh Speicherkapazität (erweiterbar auf 15 kWh) und 900 Watt Leistung kostet während der Aktion 799 Euro statt 1.409 Euro. Der Rabatt beträgt 43 Prozent, die Ersparnis 610 Euro. Die Amortisationszeit gibt der Anbieter mit rund drei Jahren an.

Yuma x Anker – 4000W Solaranlage mit SOLIX Solarbank 4 PRO

Das Set mit 5 kWh Speicher (erweiterbar auf bis zu 30 kWh) und 4.000 Watt Solarleistung ist für 2.399 Euro statt 3.099 Euro erhältlich (23 Prozent Rabatt, 700 Euro Ersparnis). Bei diesem Set wird zusätzlich der Fünf-Prozent-Bonus angewendet. Die Amortisationszeit beträgt laut Yuma circa 3,5 Jahre.

Eine Übersicht aller rabattierten Produkte ist auf der Aktionsseite des Anbieters Yuma zu finden*.

Aktion um kurze Zeit verlängert – Zeitraum endet am 10. August

Die Rabattaktion des Anbieters Yuma läuft noch bis zum 10. August. In diesem Zeitraum sind die Preise für ausgewählte Produkte reduziert, während die Sonneneinstrahlung für hohe Energieerträge sorgt.

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Danach gelten mit großer Wahrscheinlichkeit erst einmal wieder die regulären Preise. Eine frühere Inbetriebnahme der Anlage während der Sommermonate kann zu einer höheren Stromerzeugung und somit zu einer schnelleren Reduzierung der Energiekosten führen.