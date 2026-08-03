Der 1. FC Köln arbeitet weiter am Kader für die kommende Saison, die Transfer-Planungen sind noch nicht abgeschlossen. Ein Gerücht erhält nun neue Nahrung.

Laut dem Transfer-Journalisten Fabrizio Romano sollen die Kölner ein offizielles Angebot für den erst 18 Jahre alten Offensivspieler Mikey Moore eingereicht haben. Der bei Tottenham Hotspur unter Vertrag stehende Junioren-Nationalspieler gilt als großes Talent. Bereits vor einigen Wochen hatte die Plattform „Footballinsider“ von einem angeblichen Interesse des FC berichtet.

Bei Romano klingt es nun schon sehr konkret. Seinen Ausführungen zufolge befinden sich die Gespräche zwischen dem FC und Tottenham bezüglich einer Leihe in einem fortgeschrittenen Stadium. Auf der Plattform X prognostiziert er, dass ein Abschluss in der folgenden Woche möglich sei. Moore selbst zeige sich ebenfalls offen für einen Wechsel nach Köln. „Mehrere Klubs heiß auf Moore, aber Köln jetzt der klare Favorit“, so Romanos Einschätzung.

Moore-Verpflichtung als Vorgriff auf El-Mala-Abgang?

Wird der FC also bei einem weiteren jungen Talent aus England aktiv? Erst kürzlich haben die sportlich Verantwortlichen Thomas Kessler und Tim Steidten den ebenfalls 18-jährigen Reigan Heskey von Manchester City unter Vertrag genommen. Interessant: Moore ist auf derselben Position zuhause wie Heskey und auch Said El Mala.

Die Stammposition aller drei Spieler ist der linke Flügel, obwohl sie allesamt flexibel einsetzbar sind. Heskey kann beispielsweise auf der rechten Außenbahn spielen, während El Mala unter Trainer René Wagner schon als hängende Spitze agierte. Moore wiederum ist neben der Flügelposition auch im zentralen offensiven Mittelfeld auf der Zehn heimisch.

Plant der FC für die anstehende Spielzeit eine ganz junge Offensive? Oder bereitet die Vereinsführung mit einer Moore-Verpflichtung einen möglichen Abschied von El Mala vor? Dessen Transfer zu Borussia Dortmund ist nach wie vor nicht vom Tisch, auch wenn der BVB die finanziellen Forderungen aus Köln bisher nicht erfüllt hat.

Fest steht: Moore ist in seiner Entwicklung weiter als Heskey, dessen Erfahrung im Profibereich sich bisher auf einen Kurz-Einsatz im EFL Cup begrenzt. Vergangene Saison spielte Moore leihweise für die Glasgow Rangers und konnte sich dort im Saisonverlauf einen Stammplatz sichern. Für den schottischen Club gelangen ihm in der Premiership sechs Treffer und zwei Torvorlagen. (red)