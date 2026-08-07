Die Verpflichtung von Gil Neves hat der 1. FC Köln nun offiziell bekannt gegeben. Der 18 Jahre alte Mittelfeldakteur kommt vom portugiesischen Spitzenklub Benfica Lissabon in die Domstadt und wurde mit einem mehrjährigen Arbeitspapier ausgestattet.

In Neves sieht der Verein eine Investition in die Zukunft. Der defensive Mittelfeldakteur errang im Sommer mit der U17-Nationalmannschaft Portugals den Europameistertitel. Beim 3:0-Sieg im Endspiel gegen Frankreich steuerte er selbst einen Treffer bei.

Besondere Verbindung zum 1. FC Köln

Der Portugiese, dessen Geburtsort Luxemburg ist, absolvierte für Benfica 23 Spiele mit der U23-Mannschaft. Zusätzlich kann er neun Einsätze innerhalb der Youth League vorweisen.

„Wir verfolgen Gils Werdegang schon lange und freuen uns sehr, dass wir ihn für den FC gewinnen konnten“, äußert sich Lukas Berg, der Technische Direktor des 1. FC Köln.

Der Neuzugang bringe „für seine Position im zentralen, defensiven Mittelfeld sowohl fußballerisch als auch physisch und charakterlich hervorragende Voraussetzungen“ mit, so Berg weiter. Der Klub werde den jungen Spieler „im richtigen Tempo“ an das Profiteam heranführen.

Auch Neves selbst zeigt sich begeistert von seinem Wechsel. Er hat eine persönliche Beziehung zu Köln, da er als Kind oft die Spiele im Stadion verfolgte. „Das ist ein ganz besonderer Wechsel für mich – ein Traum geht in Erfüllung“, wird der Mittelfeldakteur zitiert. Er könne es kaum erwarten, „im FC-Trikot aufzulaufen“. (red)