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Derby-Einsatz in GefahrFC muss vorerst auf Castro-Montes verzichten

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1. Fußball Bundesliga: Hamburger SV - 1. FC Köln 19.09.2026 Alessio Castro-Montes 1. FC Köln, 17 verlässt traurig Spielfeld. 1. Fußball Bundesliga 4. Spieltag: Hamburger SV - 1. FC Köln Volksparkstadion, Hamburg 19.09.2026 DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi video. *** 1 German Bundesliga: Hamburger SV 1, FC Köln 1, September 19, 2026. Alessio Castro Montes FC Köln, 17 leaves the field looking sad. 1 German Bundesliga, Matchday 4: Hamburger SV 1, FC Köln, Volksparkstadion, Hamburg, September 19, 2026 DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video Copyright: xBEAUTIFULxSPORTS/Buriakovx

FC-Verteidiger Alessio Castro-Montes hat sich im Spiel beim HSV verletzt und fehlt den Kölnern vorläufig.

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Der Rechtsverteidiger hat sich eine strukturelle Muskelverletzung zugezogen und fehlt dem 1. FC Köln vorläufig.

Der 1. FC Köln muss vorerst auf Alessio Castro-Montes verzichten. Der Rechtsverteidiger hatte beim 1:2 des FC beim Hamburger SV Mitte der zweiten Halbzeit wegen muskulärer Beschwerden ausgewechselt werden müssen. Eine anschließende MRT-Untersuchung ergab eine strukturelle Verletzung, wie der Verein am Dienstag mitteilte.

Zur genauen Ausfallzeit machte der FC zunächst keine Angaben. Castro-Montes fällt nach Vereinsangaben „vorerst aus“. Damit ist auch sein Einsatz im rheinischen Derby am 11. Oktober 2026 fraglich. Der Belgier hat beim FC zudem eine Verletzungsvorgeschichte: Im vergangenen Frühjahr war er rund zwei Monate ausgefallen und hatte zwischenzeitlich eine Re-Verletzung erlitten.

Timo Hübers arbeitet derweil weiter im Reha-Bereich. Bis auf die Nationalspieler, die sich bereits auf dem Weg zu ihren Auswahlmannschaften befinden, trainierten am Dienstag alle weiteren Profis mit der Mannschaft. Von Mittwoch an haben die FC-Spieler bis zum Ende der Woche frei. Für die freien Tage erhielten sie individuelle Laufpläne, die sie eigenständig absolvieren sollen. (LW)