Dieser Sieg war für den 1. FC Köln ganz wichtig. Nicht nur für das Punktekonto, sondern vor allem für die Stimmung und die Seele dieses Vereins. Der Erfolg gegen Hoffenheim war ein Stimmungsaufheller – und das konnte der FC nach den vergangenen Wochen absolut gebrauchen.

Die vergangene Saison hatte der FC unter René Wagner unbefriedigend beendet. Für den Trainer war die neue Spielzeit zudem ein besonderer Schritt: Wagner ging in seine erste Saison als Cheftrainer – und aufgrund der jüngeren Vergangenheit mit einem Rucksack, der den Druck zusätzlich erhöhte. Schon vor dem ersten Anpfiff war spürbar, dass Wagner und seine Mannschaft möglichst schnell liefern mussten. Jeder holprige Auftritt hätte den Druck erhöht, jeder Rückschlag neue Diskussionen ausgelöst. Umso wichtiger war es, möglichst schnell ein Zeichen zu setzen. Genau das gelang nun – wenn auch auf Umwegen.

Der Trainer bewies mit seinen Wechseln ein glückliches Händchen und profitierte davon, dass der Kader qualitativ breiter geworden war. Es war aus Kölner Sicht natürlich der Doppelpack von Thijs Dallinga, der diesen Abend prägte. Der Niederländer stand in bester Torjägermanier im richtigen Moment dort, wo ein Stürmer stehen muss, und bescherte dem FC mit seinem Doppelpack nicht nur drei Punkte, sondern auch schon für eine Art Befreiungsschlag. Dallinga wurde damit zum Gesicht dieses Sieges – und zum Auslöser für die Emotionen, die sich danach entluden. Die Erleichterung, der Jubel, die Feierlichkeiten nach dem Abpfiff: All das tat der FC-Seele einfach gut. Solche Momente sind im Fußball nicht bloß schmückendes Beiwerk. Sie können einer Mannschaft und ihrem Umfeld Energie geben, die durch taktische Analysen allein nicht zu erklären ist.

Zwar war der FC am vergangenen Montag im Pokal eine Runde weitergekommen, doch der Auftritt beim Drittliga-Aufsteiger aus Würzburg hinterließ einige Fragezeichen und Sorgen. Bei manchem Fan sorgte er gar schon für Befürchtungen. Auch die erste Halbzeit gegen Hoffenheim entsprach nicht dem Gusto der Fans. Nicht von ungefähr gab es zur Pause Pfiffe – und das gegen einen Gast aus Hoffenheim, der wahrlich kein übermächtiger Auftaktgegner war und zudem ohne sein Offensivtrio Asllani, Lemperle und Kramaric antrat.

Der 1. FC Köln bewies: Er ist konkurrenzfähig

Doch die Kölner Mannschaft zeigte Charakter. Sie steigerte sich nach der Pause deutlich, trat entschlossener auf und verdiente sich den Erfolg am Ende. Dabei überzeugten die Neuzugänge Luka Lochoshvili und Gideon Mensah ebenso wie Matchwinner Dallinga. Das ist die sportliche Seite dieses Sieges. Mindestens ebenso wichtig ist seine Wirkung nach innen: Der FC bekommt Luft, Wagner bekommt Ruhe – und die Fans bekommen einen Grund, wieder etwas mehr an ihre Mannschaft zu glauben. Auch intern wusste man nicht so recht, wo man stand. Jetzt bewies die Mannschaft: Sie ist konkurrenzfähig.

Dieser Sieg macht dem Klub und seinem Trainer vieles leichter, gibt der Mannschaft Selbstvertrauen und den Fans neuen Schwung. Dallingas Tor war der Augenblick, in dem sich Anspannung in Erleichterung und Zweifel in Jubel verwandelte. Vielleicht trägt diese Energie den FC schon am kommenden Freitag im Spiel beim VfB Stuttgart weiter. Vor allem aber hat dieser Sieg eines bewiesen: Dieser Verein lebt von seinen Emotionen.