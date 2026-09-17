Said El Mala ist der erste deutsche A-Nationalspieler des 1. FC Köln seit Jonas Hector. FC-Trainer René Wagner freut sich über die Berufung des 20-Jährigen und will ihn bis zur Abreise zum DFB-Team gezielt vorbereiten.

Für Wagner sorgt die Nominierung von Said El Mala für ein schönes Gefühl beim FC. „Wir freuen uns natürlich alle, dass wir jetzt einen deutschen Nationalspieler im Kader haben“, sagte der FC-Trainer. El Mala wurde von Bundestrainer Jürgen Klopp für die Nations-League-Partien gegen die Niederlande, Serbien und Griechenland berufen.

Für El Mala könnte sich nun eine lange Wartezeit erfüllen. Bereits im vergangenen November war der Offensivspieler von Julian Nagelsmann nominiert worden, kam damals jedoch nicht zum Einsatz. Auch für die Weltmeisterschaft wurde er anschließend überraschend nicht berücksichtigt. Fast ein Jahr nach seiner ersten Berufung soll nun das Debüt im DFB-Trikot folgen.

„Es hat ein bisschen länger gedauert, dass er wieder dabei ist – und hoffentlich wird es diesmal auch mit einem Einsatz belohnt“, sagte Wagner. Der Trainer betonte, wie groß die Bedeutung der Nominierung für den 20-Jährigen und den FC sei. El Mala ist für die zweite Partie gegen Serbien in der Münchner Allianz Arena sowie für das Gastspiel in Griechenland vorgesehen. Nach aktuellem Plan könnte er am 1. und 4. Oktober zum Einsatz kommen.

El Mala wieder komplett fit

Bis zu seiner Abreise am 27. September bleibt El Mala zunächst in Köln. Wagner will die Länderspielpause individuell für ihn gestalten und einen eigenen Trainingsplan erstellen. Während die Mannschaft nach dem vierten Spieltag einige freie Tage erhält, soll sich der Offensivspieler am Geißbockheim gezielt auf seine ersten Einheiten und möglichen Einsätze bei der Nationalmannschaft vorbereiten.

„Nach den ersten vier Spieltagen ist es wichtig, auch mal ein paar Tage durchzuschnaufen“, sagte Wagner. Für El Mala gelte es zugleich, die Pause sinnvoll zu nutzen und sich bestmöglich auf die neuen Anforderungen vorzubereiten. Anders als Bayerns Tom Bischof wird der Kölner zuvor nicht zur U21-Nationalmannschaft abgestellt. Mit Klopp hat Wagner bislang nicht gesprochen. Der Bundestrainer habe sich direkt bei El Mala gemeldet. „Das ist das Wichtigste, dass der Bundestrainer mit dem Spieler spricht. Die beiden sind im Austausch.“

Zuvor soll El Mala am Samstag beim Hamburger SV (15.30 Uhr) für den FC endlich wieder von Beginn an auflaufen. Nach seinem überstandenen Infekt ist er „vollständig belastbar“ und laut Wagner eine Option für die Startelf: „Said ist zu 100 Prozent fit, hat jetzt voll trainiert.“ Danach richtet sich der Blick des 20-Jährigen endgültig auf das DFB-Team.