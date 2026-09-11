„Einer kann starten“Wagner bleibt bei El Mala gegen Bremen konsequent

Das Fehlen von Said El Mala (20) beim Spiel in Stuttgart war deutlich spürbar. Wegen einer Erkältung musste der Offensivspieler beim VfB aussetzen, was sich auf das Angriffsspiel des 1. FC Köln auswirkte. Für das kommende Heimspiel gegen Werder Bremen am Samstag steht er nun wieder zur Verfügung.

Ein Einsatz von Beginn an ist für El Mala jedoch ausgeschlossen. Diese Information gab René Wagner am Freitag (11. September) bekannt. Der FC-Trainer begründete seine Entscheidung mit dem Trainingsrückstand des Spielers. „Er war sechs Tage krank. Für ihn geht es darum, wieder sauber in den Rhythmus zu kommen. Von daher wird er Impulse von der Bank bringen“, erklärte Wagner.

FC-Stürmer Thijs Dallinga mit Chancen auf Wagners Startelf

Obwohl der 20-Jährige am Mittwoch wieder ins Mannschaftstraining einstieg, sei die Zeit für einen 90-minütigen Einsatz zu knapp. Anders stellt sich die Situation bei Thijs Dallinga dar, der in der vergangenen Woche ebenfalls krankheitsbedingt fehlte.

Der niederländische Angreifer hat einen Infekt überstanden und ist wieder vollständig einsatzbereit. Im Gegensatz zu El Mala kommt er für die Anfangsformation infrage. „Thijs konnte schon am Sonntag nach dem Stuttgart-Spiel wieder auf dem Platz starten“, erläuterte Wagner den Unterschied. „Von daher ist da eine andere Entscheidung zu treffen.“

Die Schlussfolgerung des Trainers: „Einer kann starten, der andere nicht.“ Eine endgültige Entscheidung über die Besetzung der Sturmspitze sei laut Wagner aber noch nicht gefallen. „Wir haben zwei Stürmer mit Bundesliga-Qualität. Wir müssen entscheiden, was für das Spiel am besten passt.“ Auch eine Variante mit zwei Angreifern, also Dallinga und Ragnar Ache, sei denkbar.

Während die Stürmerfrage noch offen ist, kann sich Mikey Moore Hoffnungen auf einen Platz in der Startelf machen. Der junge Engländer überzeugte bei seinem Debüt in Stuttgart und könnte als Spielmacher auflaufen. „Wer in der Premier League starten kann, kann das auch bei uns machen“, kommentierte Wagner die Leistung des Talents. (red)

So könnte der FC spielen: Schwäbe – Castro-Montes, Simpson-Pusey, Lochoshvilli, Mensah – Krauß, Skhiri – Thielmann, Moore, Maina – Dallinga