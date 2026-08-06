Es ist ein neuer Meilenstein für die Fußballerinnen des 1. FC Köln: Der Bundesligist hat mit Kathrin Hendrich erstmals eine aktuelle deutsche Nationalspielerin verpflichtet. Die 34-Jährige wechselt aus den USA von den Chicago Stars FC ans Geißbockheim und unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. „Wir freuen uns sehr, dass sich Kathy für uns entschieden hat. Ihre sportlichen Qualitäten sind unbestritten und mit ihrer großen Erfahrung wird sie unserer Mannschaft auf und neben dem Platz enorm weiterhelfen“, strahlte Nicole Bender-Rummler, FC-Direktorin für Frauen- und Mädchenfußball.

Hendrich benennt Gründe für Wechsel

Sie ergänzte: „Trotz ihrer beeindruckenden Erfolge ist sie stets bodenständig geblieben und damit ein echtes Vorbild für junge Fußballerinnen. Wir sind überzeugt, dass sie sich bei uns schnell einleben und sich in unserem Team von Beginn an wohlfühlen wird.“

Hendrich, die ihren neuen Vertrag in atemberaubender Kulisse auf dem Kölner Dom unterschrieb, äußerte sich zu ihrer Motivation für einen Wechsel ans Geißbockheim: „Es gab ganz viele Gründe, mich für den FC zu entscheiden. Der FC ist ein toller Verein, ich habe verfolgt, wie sich der FC entwickelt und dass der Club gerade die beste Saison der Vereinsgeschichte gespielt hat. Meine neue Mannschaft hat eine schöne Mischung aus erfahrenen Spielerinnen und jungen Talenten und gleichzeitig noch viel Potenzial, um erfolgreich zu sein.“

Der FC ist dabei kein Neuland für die 34-Jährige. Schon im vergangenen November hielt Hendrich sich auf eigenen Wunsch am Geißbockheim fit für die anstehenden Länderspiele mit der deutschen Nationalmannschaft. Die Saison in den USA war seinerzeit bereits beendet.

Auch die sportliche Situation in den Staaten dürfte ein weiterer Grund für Hendrichs Wechsel-Motivation gewesen sein. Chicago steht aktuell am Tabellen-Ende der US-Liga – Hendrich hingegen strebt sportlich höhere Ziele an. Dazu zählt für sie auch die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien. Die Bundesliga bietet für Hendrich dabei eine größere Bühne als die Liga in den USA. Zudem, das verriet die gebürtige Eupenerin bereits vor einiger Zeit, würde sie ihre Karriere gerne in der Nähe ihrer Heimat beenden. Auch diesen Wunsch kann sich die 34-Jährige beim 1. FC Köln erfüllen.

Hendrich trifft auf drei Bekannte

Mit der Trainerin Britta Carlson, der Torhüterin Lisa Schmitz und ihrer Abwehr-Kollegin Marina Hegering trifft Hendrich auf drei alte Bekannte vom VfL Wolfsburg und aus der Nationalmannschaft. Dies dürfte die Bereitschaft für einen Wechsel sicher ebenfalls erhöht haben – auch wenn dies mit Gehaltseinbußen verbunden sein dürfte. In den USA strich Hendrich dem Vernehmen nach ein Salär im sechsstelligen Bereich ein. Das wiederum würde den Etat des FC komplett sprengen. Eigentlich stand die Abwehrspielerin in den USA auch noch bis Ende des Jahres unter Vertrag, dieser beinhaltete jedoch eine Ausstiegsklausel.

Ob der FC jetzt eine Ablösesumme zahlen musste, wurde in der Mitteilung des Vereins nicht erwähnt, die Vermutung liegt jedoch nahe. Eins steht auf jeden Fall fest: Der Transfer ist nicht nur ein Coup für den FC, sondern erhöht automatisch auch die Erwartungshaltung vor der neuen Saison noch weiter. Dabei hatte der FC die Messlatte mit dem siebten Platz der Vorsaison ohnehin bereits hochgelegt. Ein Sprung in die Top 5 der Liga sollte damit fortan das Ziel für die Kölnerinnen sein.