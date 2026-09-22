Said El Mala hat am Dienstag noch einmal mit dem 1. FC Köln trainiert. Danach gibt der Bundesligist in der Länderspielpause fünf Tage frei. Am Sonntag reist El Mala zur Nationalmannschaft, um in den Nations-League-Spielen gegen Serbien und Griechenland auf sein Debüt für die A-Nationalmannschaft zu hoffen. Bis dahin hält der Jungstar sich mit einem Laufplan und einer zusätzlichen Einheit am Geißbockheim fit.

Zuvor beschäftigte den 20-Jährigen noch die 1:2-Niederlage beim Hamburger SV. „Es hat natürlich schon wehgetan, da nicht zu gewinnen oder nicht einen Punkt mitzunehmen“, sagte El Mala im „FC-Podcast“ von Radio Köln. Der FC sei die dominantere Mannschaft gewesen, habe sich durch leichte Gegentore und mangelnde Effizienz aber selbst um den Lohn gebracht. „Wir müssen uns ankreiden, dass wir die Tore nicht gemacht haben.“ Auch die Probleme bei Standards seien ein Thema, ließen sich aber nicht von heute auf morgen beheben.

Für die Pfiffe der rund 6000 mitgereisten Kölner Fans zeigte El Mala Verständnis. Die Anhänger nähmen weite Wege auf sich und unterstützten die Mannschaft stets. Die Kritik an Trainer René Wagner bekomme er dagegen kaum mit, weil er soziale Medien weitgehend meide. Positive Ansätze sah El Mala im Zusammenspiel mit Mikey Moore, mit dem er erstmals gemeinsam auf dem Platz stand. „Wir wissen beide, was der andere macht“, sagte der Offensivspieler. Der Blick beim FC richtet sich bereits auf das Derby gegen Borussia Mönchengladbach. Die Partie gehöre zu den „geilsten Spielen der Saison“. Seine Gladbacher Vergangenheit in der Jugend sei abgehakt: „Ich spiele jetzt bei Köln, bin hier sehr zufrieden, gebe alles.“

Vier-Augen-Gespräch mit Klopp

Nach seiner Erkältung und gelegentlichen Oberschenkelproblemen fühlt sich El Mala wieder vollständig belastbar. Bei der Nationalmannschaft möchte der Kölner nun den nächsten Schritt machen. Bundestrainer Jürgen Klopp habe ihn nach der Nominierung angerufen. „Ganz knapp, kurz und knapp eigentlich“, beschrieb El Mala das Gespräch. Klopp habe sich auf seine Ankunft gefreut; ein längeres Gespräch „unter vier Augen“ soll folgen. Nervosität sei schnell verflogen: „Das geht nach den ersten zehn Sekunden weg.“ Klopp verbreite eine positive Stimmung, „das zieht dich mit“. Die Einladung bedeute ihm „extrem viel“. Sie zeige, dass Klopp etwas in seinem Spiel gesehen habe, das ihm gefalle. Zugleich wisse er, dass es Bereiche gebe, an denen er arbeiten müsse.

Im Training möchte sich El Mala für einen Einsatz empfehlen. „Wer gut trainiert, spielt. Ich hoffe, dass ich die Chance bekomme, mich zu zeigen. Dann liegt es an mir.“ Seine Familie sei stolz und werde ihn vermutlich zu den Spielen begleiten. „Ich bin glücklich, dass sie mich immer unterstützen und da sind.“ Wem er im Falle seines Debüts das erste Nationalmannschaftstrikot schenken würde, weiß El Mala noch nicht: „Vielleicht Mama, Papa – oder ich behalte es selbst.“