„Markt wird sich noch bewegen“Kessler spricht über FC-Kaderplanung und El Mala

Die Transfer-Saga um Said El Mala ist beim 1. FC Köln das große Thema des Sommers. Sport-Geschäftsführer Thomas Kessler hat aber noch andere Baustellen.

Am Donnerstag sprach Kessler in einer Medienrunde im Trainingslager über den aktuellen Stand. „Komplett ist der Kader auf keinen Fall. Das haben wir aber auch gesagt, dass wir Geduld benötigen. Der Markt wird sich noch bewegen“, erklärte der Sportchef.

Über Senkrechtstarter El Mala, der von Borussia Dortmund umworben wird, sagte Kessler: „Grundsätzlich gebe ich nicht preis, was ich mit meinen Spielern oder deren Interessensvertretern bespreche. Ich gebe auch nicht preis, von wem welches Angebot kam. Es gab in den vergangenen Wochen einige Klubs, die mit Said in Verbindung gebracht wurden. Bisher ist es aber nicht dazu gekommen, dass wir alle an einem Tisch gesessen haben und gesagt haben: Das ist eine gute Idee und wir machen das jetzt.“

Kessler lobt El Malas Einstellung

Die erste Offerte aus Dortmund soll beim 1. FC Köln für Irritationen gesorgt haben. Aus dem Umfeld des BVB wird verlautet, dass inzwischen eine weitere Offerte eingereicht worden sei. Dies wollte Kessler nicht bestätigen.

Einen Einblick in die Verhandlungen um El Mala gewährte Kessler dennoch: „Wenn sich jemand seriös meldet, antworte ich. Aber nicht jede Anfrage, die in meinem Postfach reinflattert, ist zu hundert Prozent seriös.“

Für El Mala, der mit seinen 19 Jahren aktuell sehr viel Aufmerksamkeit zieht, war Kessler voll des Lobes: „Er gibt hier Gas, ist ein super Spieler und er hat Vertrag bei uns. Je mehr ich ihm beim Training zuschaue, desto weniger habe ich das Interesse, ihn abzugeben.“ Derzeit gebe es keine Offerte, mit der sich der Verein ernsthaft befasse. Kessler räumte ein: „Wir haben seit Wochen mehrere Sachen auf dem Tisch, aber nichts was mich dazu bewegt hätte, darüber nachzudenken, den Spieler abzugeben.“

Auch auf anderen Positionen besteht Handlungsbedarf. Auf die Möglichkeit einer Rückkehr von Mittelfeldspieler Ellyes Skhiri aus Frankfurt angesprochen, erklärte Kessler: „Ich spreche nicht über Spieler, die nicht bei uns sind. Aber wenn wir auf die Position gehen, sind wir natürlich noch auf der Suche, etwas zu realisieren, aber da brauchen wir auch noch Geduld.“ Der „Kicker“ berichtete am Donnerstag, dass eine Skhiri-Rückkehr vom Tisch sei. (red)