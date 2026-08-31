Auf der Zielgeraden der Transferphase scheint der 1. FC Köln doch noch eine wichtige Personalie zu klären. Mikey Moore (19) soll von Tottenham Hotspur zum Geißbockheim wechseln.

Am Montagvormittag (31. August 2026) meldete der Transfer-Experte Fabrizio Romano: „Exklusiv: Der 1. FC Köln hat sich mit Tottenham auf die Verpflichtung von Mikey Moore geeinigt. Here we go! Der Deal sieht eine reine Leihe vor.“

Demzufolge handelt es sich um ein reines Leihgeschäft, eine Kaufoption ist nicht inkludiert. Der Vertrag des 19-Jährigen in Köln ist bis Juni 2027 befristet, woraufhin er zu den Spurs zurückkehren wird. Beim FC soll Moore Spielpraxis erhalten und sich weiterentwickeln.

FC einigt sich mit Tottenham nach langem Ringen

Die Gespräche zwischen den Klubs und der Spielerseite liefen bereits seit einiger Zeit. Eine Übereinkunft war schon in Reichweite, doch Spurs-Coach Roberto De Zerbi (47) legte zunächst sein Veto ein. Jetzt soll es aber passieren: Am Montag soll nach dem Medizincheck alles offiziell werden.

Vor der Partie gegen Hoffenheim (3:2) äußerte sich Kölns Sportchef Thomas Kessler (40) bei Sky noch zuversichtlich. Er sei optimistisch bei weiteren Transfers, räumte aber ein: „Wir sind auf dem Transfermarkt nicht im Driver’s Seat.“

Nachdem Tottenham mit den Neuzugängen Savinho und Omar Marmoush die eigene Offensive verstärkt hatte, gab der Premier-League-Klub schließlich grünes Licht für den Wechsel des jungen Engländers nach Deutschland. (red)