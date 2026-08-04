Die Besetzung des defensiven Mittelfelds bleibt für den 1. FC Köln eine Herausforderung, die Verpflichtung eines Sechsers genießt hohe Dringlichkeit. Ein Name aus England sorgt nun für neue Spekulationen.

Bisher konnte Sport-Geschäftsführer Thomas Kessler für die so entscheidende Position noch keinen Vollzug melden. Die ambitionierten Bemühungen um Edson Álvarez von West Ham United oder Vinicius Souza vom VfL Wolfsburg blieben ohne Erfolg. Ebenso hat sich eine Rückholaktion von Ellyes Skhiri bisher nicht realisieren lassen.

Britische Medien nennen neuen Kandidaten für den FC

Jetzt kursiert ein vollkommen neuer Name in der Gerüchteküche, der in die oben genannte Liste aber nicht so recht reinpasst. Laut einem Bericht der englischen Zeitung „Standard“ zählt der FC zum Kreis der Interessenten für David Ozoh vom Premier-League-Verein Crystal Palace.

Dem Bericht zufolge zeigen neben dem Bundesligisten auch Hull City sowie Olympique Marseille Interesse an einer festen Verpflichtung des Mittelfeldakteurs. Auch der englische Zweitligist Derby County, an den Ozoh die vergangenen beiden Spielzeiten ausgeliehen war, wird genannt.

In der zurückliegenden Spielzeit bestritt der 1,89 Meter große Ozoh für Derby County 33 Partien in der Championship, in denen er zwei Treffer erzielte. Die Plattform Transfermarkt beziffert seinen Marktwert auf eine Summe von 2,2 Millionen Euro. Ozohs Entwicklung während seines ersten Leihjahres bei Derby wurde durch Verletzungen beeinträchtigt; andernfalls wäre er eventuell schon weiter.

Es ist jedoch noch offen, ob der Londoner Klub den Engländer überhaupt abgeben will. Der neue Palace-Coach Pierre Sage soll während der Saisonvorbereitung einen positiven Eindruck von dem Mittelfeldspieler gewonnen haben.

Zudem stellt sich die Frage, ob der Spieler überhaupt in das Anforderungsprofil der Kölner passt. Gegen eine Verpflichtung spricht sein Alter: Mit 21 Jahren besitzt Ozoh noch nicht die Routine, die der Verein für diese Position anstrebt, obgleich er bereits einige Kurzeinsätze in der Premier League vorzuweisen hat. Doch dem FC-Kader fehlt es nicht an vielversprechenden jungen Spielern, sondern eher an zusätzlichen erfahrenen Akteuren mit Führungsqualitäten.

Was klar ist: England ist für den FC spätestens durch die Verpflichtung von Kaderplaner Tim Steidten ein interessanter Markt geworden. Die Kölner hatten in dieser Transferphase bereits den erst 18 Jahre alten Reigan Heskey von Manchester City geholt, für den gleichaltrigen Mikey Moore von Tottenham Hotspur steht ein Leihgeschäft im Raum. Zudem zog der FC die Kaufoption für Innenverteidiger Jahmai Simpson-Pusey, der die Verantwortlichen während seiner Leihe in der Rückrunde der vergangenen Saison überzeugen konnte. Auch er ist erst 20 Jahre alt. (red)