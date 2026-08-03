Ein angenehmer Ort ist in diesen heißen Sommertagen die Eishalle im Deutzer Trainingszentrum der Kölner Haie. Seit Montag erhält der Besucher dort neben Abkühlung auch erste Eindrücke vom neuen Profiteam des KEC in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). Um 11 Uhr ging die Mannschaft mit dem neuen Trainerteam um Chefcoach Thomas Berglund (57) zur ersten gemeinsamen Einheit aufs Eis – die Vorbereitung auf die Saison 2026/27 hat offiziell begonnen. Ein Stunde dauerte das Training, es standen Pass- und Zusammenspiel, Torabschlüsse sowie viel Schlittschuhlaufen auf dem Programm.

„Das Tempo war hoch, die Intensität war da, und man hat die Vorfreude auf die kommende Saison deutlich gespürt“, berichtete US-Verteidiger Brady Austin. Der neue Haie-Stürmer Tim Fleischer meinte: „Klar war es auch anstrengend, aber man merkt, dass man im Sommer gut gearbeitet hat. Und ich freue mich schon auf die nächsten Tage. Wir sind viel Schlittschuh gelaufen, es war sehr intensiv. Aber genau darum geht es ja – so wird man besser, so wird man noch schneller.“ Neu neben Fleischer (25) sind die Angreifer Marcel Noebels (34), Daniel Fischbuch (32) und Markus Ljungh (35) sowie die Verteidiger Robin Press (31) und Carlos Händel (19). Hinzu kommt Nachwuchstorwart Niko Wiens (21).

Für Berglund ist in Köln dagegen nahezu alles Terra Incognita. Er debütiert nicht nur in der DEL, sondern arbeitet zum ersten Mal außerhalb Schwedens, wo er ausschließlich beim Erstligisten Lulea HF spielte und später an der Bande stand. Nur einen der aktuellen Haie-Profis coachte er bereits: Stürmer Juhani Tyrväinen (35), der von 2019 bis 2024 das Lulea-Trikot trug. Da Berglund den finnischen Kämpfer sehr schätzt, hatte er sich dafür eingesetzt, dass die Haie ihn in Köln hielten – mit Erfolg.

Nur wenige Ausfälle beim ersten Training

Im ersten Eistraining fehlten Torhüter Felix Brückmann und Nachwuchsstürmer Mateu Späth, die an Muskelblessuren aus dem Sommertraining laborieren. Die Kölner Nachwuchsspieler Kevin Niedenz und Marco Münzenberger waren am Montag ebenfalls nicht auf dem Eis, denn sie nahmen in München am neuen „Rookie Dinner“ der DEL teil. Dort informiert die Liga ihre U-23-Profis unter anderem über Regularien, Schiedsrichterwesen und ihre Rolle im Nachwuchskonzept.

Was Berglund in Köln konkret umsetzen will, werden die Haie-Spieler in den kommenden Trainingswochen erfahren und einstudieren. Der Schwede gilt als Verfechter temporeichen, laufintensiven Eishockeys mit aggressivem Forechecking und frühem Attackieren des puckführenden Gegners. „Jeder muss bereit sein, hart zu arbeiten und sich individuell weiterzuentwickeln“, sagte er unlängst im Gespräch mit dieser Zeitung. Gleichzeitig verlangt Berglund von sich selbst, gut zu kommunizieren, denn er sagt: „Wenn die Spieler genau wissen, was wir von ihnen erwarten, weiß jeder, was er zu tun hat.“

Erster Test am 14. August gegen Iserlohn

Im Vergleich zu den zwei Jahren mit Berglunds finnischem Vorgänger Kari Jalonen dürfte der KEC somit ein wenig mutiger auftreten. An der defensiven Stabilität und der taktischen Disziplin, welche die Haie unter Jalonen auszeichneten, wird Berglund jedoch sicher festhalten. „Einige Dinge werden anders sein. Grundsätzlich sind aber auch viele Prinzipien die gleichen“, erklärte Baldys.

Am Dienstag ruft die Haie ausnahmsweise nicht das Eis, sondern der Golfplatz. Die KEC-Spieler, von denen viele in ihrer Freizeit golfen, nehmen an einem Benefizturnier auf Schloss Miel bei Swisttal teil, ehe die Vorbereitung ab Mittwoch im Haie-Zentrum fortgesetzt wird. Am Sonntag (14.30 Uhr) gibt es in der Kölnarena 2 ein Showtraining für die Fans, das ausverkauft ist. Das erste Testspiel bestreiten die Haie am 14. August gegen die Iserlohn Roosters. Einen Tag später folgt die Saisoneröffnungsfeier im Media Park.