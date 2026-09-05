Die Kölner Haie haben ihren guten Start in der Champions Hockey League ausgebaut. In Finnland gelang gegen das Team von Ex-Coach Kari Jalonen ein 5:4-Sieg nach Verlängerung.

Ein guter Einstand für dessen Nachfolger Thomas Berglund: Der Erfolg beim finnischen Meister Tappara Tampere folgte auf einen 5:2-Sieg am Donnerstag gegen Red Bull Salzburg. Einziger Wermutstropfen: Maxi Kammerer (Verdacht auf Gehirnerschütterung) und Dominik Bokk (Schulterverletzung) verletzen sich bei dem Spiel und reisten nicht mit nach Finnland. Überdies fehlte Juhani Tyrväinen aufgrund einer Sperre nach einem Check in Salzburg. Neuzugang Daniel Fischbuch war aus privaten Gründen nicht im Aufgebot.

Noebels schon Leistungsträger beim KEC

Erneut erwies sich die erste Reihe um Neuzugang Marcel Noebels als entscheidend, nachdem sie bereits in Österreich überzeugt hatte. In der 6. Minute erzielte Patrick Russell nach einer Chance von Noebels per Abstauber das 1:0.

Die Partie in Finnland verlief deutlich disziplinierter als das Spiel in Salzburg. Die erste Strafzeit wurde erst gegen Ende des Anfangsdrittels verhängt. Das daraus resultierende Powerplay konnten die Haie jedoch nicht nutzen; ein Schussversuch von Tim Fleischer traf nur die Latte. Kurz darauf gelang bei wieder ausgelichener Spielerzahl auf dem Eis der zweite Treffer: Russell war in der 19. Minute erneut zur Stelle, nachdem ein Schuss von Teamkapitän Moritz Müller vom Pfosten zurückkam.

Zu Beginn des zweiten Spielabschnitts kamen die Hausherren besser in die Partie. Joachim Blichfeld gelang in der 22. Minute der Anschlusstreffer zum 1:2. Anschließend ließen Gregor MacLeod (25.) und Luca Münzenberger (28.) gute Möglichkeiten ungenutzt, die Zwei-Tore-Führung wiederherzustellen. Stattdessen glich Tampere durch Benjamin Rautiainen (32.) in seinem ersten Überzahlspiel aus.

Die Situation für den KEC verschärfte sich, als William Wia (34.) die Finnen in Führung brachte. Die Kölner konnten sich jedoch auf ihre neue erste Angriffsreihe stützen. Kurz vor Ende des Drittels sorgte Noebels (39.) nach einer Vorlage von MacLeod für den Ausgleich.

Im Schlussabschnitt brachte Noebels (44.), der sich bislang absolut als Verstärkung für das Team erweist, die Kölner erneut in Front. Es war der zweite Doppelpack des Ex-Berliners im zweiten Pflichtspiel mit den Haien. Doch die Finnen erzwangen durch ein weiteres Überzahltor von Vilho Vanhatalo (50.) die Verlängerung.

Dort entschied Ryan MacInnis (62.) die Partie und sicherte den Haien den zweiten Auswärtserfolg. Das erste Heimspiel steht am kommenden Donnerstag um 19.30 Uhr an, wenn Frölunda HC in der Lanxess Arena gastiert. (red)