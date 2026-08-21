Der 1. FC Köln hat das Derby gegen Fortuna Köln bei bestem britischen Fußballwetter in der DFB-Nachwuchsliga der U-19-Junioren mit 5:1 (3:0) gewonnen. Witterungsbedingt hatte der Unparteiische die Begegnung im ersten Durchgang für gut 20 Minuten unterbrochen.

Rund um die Platzanlage des SC Rondorf herrschte so etwas wie Ausnahmezustand. Ordnungshüter hätten sich in Anbetracht des limitierten Parkraums an der Kapellenstraße jedenfalls ordentlich austoben können. Diesen Auftrag übernahm stattdessen der 1. FC Köln mit drei schnellen Toren und einer Präzision, die den hochpressenden Südstädtern kurzzeitig den Atem verschlug.

Kunstvolles Tor von Benjamin Ley

Nach einer einstudierten Eckenvariante nahm Spielmacher Benjamin Ley (11.) kunstvoll Maß und traf elegant in den Torwinkel. Als der flinke Jan Colles wenig später mit schnellen Schritten durchs Mittelfeld pflügte, fand Fortuna kein Mittel, den agilen Sechser zu stoppen. Sein Zuspiel verwertete Luca Mijatovic (17.) mit einem Kunstschuss aus 16 Metern in den rechten Torwinkel. Nach einem raumöffnenden Pass ebnete Ley den Weg zum 3:0, dessen Zuspiel Milian Eggers (25.) in bester Mittelstürmer-Manier ins Tor stocherte.

Nach der witterungsbedingten Spielunterbrechung verletzte sich FC-Flügelspieler Mijatovic ohne Fremdeinwirkung auf dem zunehmend seifiger werdenden Rasen bei einem Flankenversuch. „Das sah nicht gut aus“, sagte Stefan Ruthenbeck. Er werde sicher ein paar Wochen ausfallen, meinte der 54-jährige FC-Trainer.

Im zweiten Durchgang traf Batuhan Sahin (54.) zum 1:3. Ein Tor, das dem Team von Fortuna-Trainer Timo Westendorf Schwung verlieh und wenig später durch Anes Kujovic die Chance zum nächsten Treffer eröffnete. Er vergab allerdings. Es war zugleich die beste Phase des Außenseiters, ehe Emanuele Esposito mit einem an ihm verursachten Foulelfmeter (65.) die Entscheidung herbeiführte. „Damit haben sie uns den Stecker gezogen. Aber für mich war es kein Elfmeter“, so Westendorf später. Den Schlusspunkt setzte Niklas Abert (76.).

Lob von Ruthenbeck für die Fortuna

„Bei den Gegentoren eins und drei haben wir uns nicht gut angestellt. Da waren wir zu passiv. Aber man hat gesehen, welch brutale Qualität der FC in seinen Reihen hat. Das ist beeindruckend. Dennoch können wir zufrieden sein und eine Menge aus diesem Spiel mitnehmen. Wir haben uns nicht hängen lassen, sind mutig geblieben und haben unseren Teil zu diesem ansehnlichen Spiel beigetragen“, sagte Westendorf.

Lob gab es auch von Ruthenbeck: „Fortuna hat sich 90 Minuten lang teuer verkauft und vor allem zwischen der 50. und 65. Minute noch einmal alles versucht. Das war schon gut. Umso zufriedener bin ich, dass wir das Derby mit 5:1 gewonnen haben.“ Das sei keine Selbstverständlichkeit, so der Kölner Trainer, der zum Abschluss der englischen Woche mit seinem Team im Franz-Kremer-Stadion auf den FSV Frankfurt (Samstag, 14 Uhr) trifft. Fortuna spielt beim 1. FC Kaiserslautern (Sonntag, 14 Uhr).

Viktoria Köln besiegt Saarbrücken 9:0

Der höchste Sieg der Klubhistorie in der obersten Junioren-Spielklasse gelang indes der U19 des FC Viktoria Köln mit dem 9:0 (4:0)-Erfolg gegen den 1. FC Saarbrücken. Nach ausgeglichenem Beginn eröffnete Kiyan Ermis (27.) im Saarland den Torreigen. Die weiteren Treffer erzielten Boran Bayrak (40./82.), Dreifach-Torschütze Paul Kolec (42./44./67.), Kimi Majunke (55.), Exaouse Vunguidica (70.) sowie der eingewechselte Leon Hecht (90+2.).

„Nach der ersten halben Stunde war dieses Ergebnis nicht wirklich absehbar. Dass die Mannschaft aber nach dem Pausenstand weiterhin engagiert und zielstrebig geblieben ist und ungeachtet der klaren Führung mit großer Spielfreude unterwegs war, hat mich gefreut und mir besonders imponiert. Das war beeindruckend“, meinte Viktoria-Coach Pietro Schiavo nach dem Kantersieg. Heute sei ein besonderer Tag, der nicht so oft vorkomme, so der 33-Jährige.

Aufgrund des bevorstehenden spielfreien vierten Spieltags gönnt Schiavo seinem Team eine fünftägige Auszeit, ehe am letzten August-Wochenende die zweite Runde im DFB-Pokal der Junioren ohne Beteiligung der Rechtsrheinischen ansteht. Hier testet Viktoria bei Borussia Dortmund (30. August, 11 Uhr), das in der Auftaktrunde überraschend an Holstein Kiel gescheitert war.

DFB-Nachwuchsliga der B-Junioren: Viktoria Köln - Rot-Weiß Oberhausen (Sonntag, 11 Uhr, Aggerstadion Troisdorf), FSV Frankfurt – 1. FC Köln (Samstag, 14 Uhr).