Nach dem Schlusspfiff stand Manuel Hartmann noch minutenlang auf dem Rasen des Franz-Kremer-Stadions und analysierte das Spiel mit seinen Routiniers Marvin Ajani, Niklas Hoffmann und Jonas Arweiler. Auch aus der Distanz war dem Coach der U-21-Fußballer des 1. FC Köln die Unzufriedenheit nach dem 2:2 (1:1) gegen die Sportfreunde Lotte anzumerken. Nilas Yacobi hatte der U 21 wenige Minuten zuvor mit seinem Freistoßtreffer zum 2:2 in der Nachspielzeit wenigstens noch einen Punkt gesichert.

Hartmann nahm auch im Gespräch mit unserer Redaktion nach der Partie kein Blatt vor den Mund: „Ich freue mich am Ende über den Punkt, den wir geholt haben, weil es kurz vor Schluss ein Lucky Punch war. Insgesamt war ich heute hoch unzufrieden, das muss man einfach so sagen.“

Wir müssen lernen, aus dem Ballbesitz eine andere Beschleunigung zu bekommen und in die torgefährlichen Bereiche zu kommen Manuel Hartmann, Trainer der U 21 des 1. FC Köln

Die U 21 kontrollierte zwar über weite Strecken der Partie den Ball, entwickelte daraus aber kaum Torgefahr: „Ballbesitz in Ebenen des Platzes, in denen er nichts bringt, nichts Zielführendes bringt, ist schön“, konstatierte der Coach. Entscheidend sei, aus dem Ballbesitz auch Gefahr zu entwickeln: „Wir müssen lernen, aus dem Ballbesitz dann eine andere Beschleunigung zu bekommen und in die torgefährlichen Bereiche zu kommen.“

Hartmann stellte zudem fest: „Die Jungs haben noch nicht die Stabilität, wenn es schlecht läuft, einfach sich an den Plan zu halten, sondern dann geht jeder so in sein eigenes Rettungsboot und versucht da rumzupaddeln und dann fährt halt das Schiff nicht mehr in die gleiche Richtung.“ Die Schlussfolgerung des Trainers lautete: „Da müssen die Jungs einen klaren Sprung machen, wenn sie irgendwann hier beim FC oder sonst im Profibereich weiterkommen möchten.“

Die Gäste gingen mit ihrem ersten Angriff des Tages in Führung. Rohin Shivani konnte ein Zuspiel am Sechzehner annehmen und sich den Ball zurechtlegen. Martin James, der seine Pflichtspiel-Premiere im FC-Trikot feierte, war gegen den Distanzschuss machtlos, weil der Ball noch von Kölns Kapitän Niklas Hoffmann unglücklich, aber entscheidend zum 0:1 abgefälscht wurde (12.).

Der Rückstand aus dem Nichts war ein Wirkungstreffer für die FC-Talente, die einige Minuten brauchten, um sich davon zu erholen. Zur Mitte der ersten Hälfte übernahmen die Kölner wieder das Heft des Handelns. Der Lohn war der Ausgleich noch vor der Pause.

Gil Neves passte den Ball unter Bedrängnis an der linken Seitenlinie zu Marvin Ajani. Der Routinier sprintete nach innen Richtung Sechzehner, ließ noch einen Gegenspieler stehen und vollstreckte von der Strafraumgrenze platziert ins lange Eck zum 1:1 (37.).

1. FC Köln stemmt sich gegen den Rückstand

Die U 21 blieb auch nach dem Seitenwechsel die bestimmende Mannschaft. Malek El Mala scheiterte aus kurzer Distanz und spitzem Winkel an Lottes Torwart (55.). Kapitän Niklas Hoffmann vertändelte später im Mittelfeld den Ball. Lotte reagierte blitzschnell, Malte Zumdieck passte zu Embarki Hadj, der frei aufs Tor zustürmte und den Ball am machtlosen James vorbei zum 1:2 ins Tor schob (71.).

Die Kölner stürmten im Anschluss aufgrund des unverdienten Rückstands wütend an, fanden jedoch keine Lücke in der Lotter Hintermannschaft. Und so war es am Ende ein ruhender Ball, der zumindest noch den einen Punkt sicherte: Nilas Yacobi verwandelte einen Freistoß aus rund 20 Metern zum 2:2 (90.+1).

1. FC Köln U21: James – Fürst, Stapelmann, Hoffmann, Ajani (67. Harchaoui) – Neves (72. Elyazidi) – Akumu (67. Hekmat), Irmiev – Yacobi, M. El Mala (67. Arweiler), Labenz (80. Okpodu). Tore: 0:1 Shivani (12.), 1:1 Ajani (37.), 1:2 Hadj (71.), 2:2 Yacobi (90.+1). Zuschauer: 275.