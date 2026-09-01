Kurz vor dem Ende der Sommertransferperiode hat sich Drittliga-Aufsteiger SC Fortuna Köln prominent verstärkt. Am Montagabend gab der Südstadt-Klub die Verpflichtung von Mittelfeldspieler Cedric Harenbrock bekannt. Am Dienstag soll nach Informationen dieser Zeitung die Vertragsunterschrift des früheren Drittliga-Torschützenkönigs Jannik Mause folgen – zwei Ausrufezeichen vor dem Highlight-Heimspiel am Sonntagabend (19.30 Uhr) im ausverkauften Südstadion gegen Fortuna Düsseldorf.

Zuletzt für Hansa Rostock aktiv: Cedric Harenbrock Copyright: IMAGO/Andy Bünning

Mause hatte in der Saison 2023/24 für den FC Ingolstadt 18 Tore in 33 Drittliga-Einsätzen erzielt. Anschließend wurde der Stürmer vom Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern für 600.000 Euro verpflichtet. Doch beim FCK blieb dem Angreifer der Durchbruch verwehrt. Es folgten glücklose Leihgeschäfte zu Greuther Fürth und Rot-Weiss Essen – die Zusammenarbeit mit RWE unter Coach Uwe Koschinat wurde sogar vorzeitig beendet. In der Kölner Südstadt hofft man nun, dass Mause zu alter Stärke zurückfinden kann. Der Angreifer wäre nach einer Vertragsauflösung in Kaiserslautern ablösefrei.

Fortuna Köln löst Vertrag mit Dejan Galjen auf

Der finanzielle Spielraum für den 28-Jährigen wurde frei, weil die Fortuna ihrerseits den Vertrag mit Dejan Galjen aufgelöst hat. Der Stürmer, im vergangenen Winter von Jahn Regensburg verpflichtet, konnte sich nie richtig durchsetzen und kam in 13 Einsätzen nur auf ein Tor. In den drei Drittliga-Spielen der neuen Saison stand Galjen jeweils nicht im Kader. Für ihn geht es beim Südwest-Regionalligisten Eintracht Trier weiter.

Harenbrock bringt derweil viel Erfahrung für das Kölner Zentrum mit. Der gebürtige Wuppertaler wurde in der Jugend von Bayer 04 Leverkusen ausgebildet und spielte zwischen 2017 und 2024 für Rot-Weiss Essen, ehe er zu Hansa Rostock wechselte. Insgesamt absolvierte der 28-Jährige 95 Drittliga- und 82 Regionalliga-Einsätze. „Wir sind unglaublich stolz, dass wir Cedric von unserem Weg überzeugen konnten. Wir wollen ihn jetzt schnell integrieren, damit er uns mit seiner Erfahrung und seiner sportlichen Qualität schon kurzfristig helfen kann“, sagte Trainer und Sportdirektor Matthias Mink.

Luca Majetic für zwei Spiele gesperrt

Der Linksfuß kann im zentralen und offensiven Mittelfeld eingesetzt werden, ist technisch stark und hat ein gutes Gefühl für den finalen Pass. „Ich freue mich, jetzt ein Teil der Fortuna zu sein. Der Verein und das familiäre Umfeld passen zu mir. Hier will ich meine Stärken einbringen und der Mannschaft sofort weiterhelfen. Ich freue mich, alle kennenzulernen und so schnell wie möglich auf dem Platz loszulegen“, sagte Harenbrock.

Unklar ist, ob die beiden Neuen beim Heimspiel gegen Düsseldorf am Sonntagabend bereits Kaderoptionen sind. Es ist das Wiedersehen mit dem früheren Fortuna-Coach Alexander Ende. Definitiv fehlen wird den Zollstockern Luca Majetic. Der Mittelfeldmann wurde nach seinem Platzverweis im Spiel gegen Verl (2:1) vom DFB-Sportgericht für zwei Spiele gesperrt.