Die Generalprobe ist gelungen. Der SC Fortuna Köln hat das Heimspiel zur Saisoneröffnung gegen Kickers Offenbach mit 3:0 (2:0) gewonnen. „Die Mannschaft hat sich in der Vorbereitung sehr gut entwickelt“, hielt Matthias Mink nach dem sechsten Sieg im siebten und letzten Testspiel fest. Nach einem kleinen Fußballfest vor knapp 1600 Zuschauern im Südstadion ergänzte der Trainer aber: „All das dürfen wir nicht überbewerten, im Ligabetrieb wird das sicher nochmal etwas ganz anderes.“

Eine Woche vor dem Pflichtspielstart in Großaspach hatte er gegen den Südwest-Regionalligisten auf Kontinuität gesetzt. In seiner Startelf fanden sich neun Spieler wieder, die im Mai den Drittliga-Aufstieg perfekt gemacht hatten. Vom Stammtorhüter Lennart Winkler, der den Vorzug vor Neuzugang Ben Zich erhielt, über weite Teile der Viererkette und des Mittelfelds bis hin zum Angriff vertraute der Trainer im bewährten 4-4-2-System auf eingespielte Abläufe. Neu in der Anfangsformation waren lediglich zwei Akteure. Rechtsverteidiger Jasper Löffelsend, vom polnischen Zweitligisten ŁKS Łódź verpflichtet, fügte sich bei seinem Debüt im Südstadion nahtlos ein. In der Offensive belebte Romeo Aigbekaen als Leihgabe vom FC St. Pauli die linke Angriffsseite neben Hamadi Al Ghaddioui. Für Enzo Wirtz kam die Generalprobe dagegen noch zu früh. Der nach einer Muskelverletzung rekonvaleszente Stürmer absolvierte am Vormittag eine Laufeinheit und verfolgte die Partie auf der Auswechselbank.

Dreierpack von Nico Thier

Dort musste er nicht lange auf den ersten Höhepunkt warten: Aus dem linken Halbfeld flankte Adrian Stanilewicz scharf zu Nico Thier, der per Kopf auf 1:0 stellte (5.). Diese Führung wollten die Hausherren schnell ausbauen. Erst setzte Hamadi Al Ghaddioui den umtriebigen Aigbekaen in Szene, der aus kurzer Distanz scheiterte (9.). Wenig später fiel das 2:0: Löffelsend behauptete sich rechts, spielte flach an den kurzen Pfosten, wo Thier einnetzte (14.). Gegen die harmlosen Offenbacher, deren Saison ebenfalls in einer Woche beginnt, wirkte Fortuna eingespielter, griffiger und in den Abläufen klarer.

Dafür nahm Chefcoach Mink auch nach dem Seitenwechsel zunächst keine Wechsel vor. Erst nach einer knappen Stunde brachte er Neo Telle als linken Innenverteidiger, sowie die Ex-Paderborner Kevin Krumme zentral vor der Abwehr und Bennit Bröger als zweite Spitze. Das Toreschießen blieb aber Nico Thier vorbehalten. Nach starkem Zusammenspiel von Bröger und Tom Geerkens tauchte der offensive Mittelfeldspieler frei vor Johannes Brinkies auf und hob den Ball zum 3:0 ins Tor (63.). Mit seinen Vorbereitungstreffern zwei, drei und vier empfahl sich der 27-Jährige eindrucksvoll für die Startelf in Großaspach.

Luft nach oben bei Standardsituationen

Nach dieser Vorentscheidung wechselte Mink weiter durch und sah zumindest defensiv keinen Bruch im Spiel. Verbesserungspotential erkannte er generell bei Standardsituationen und im eigenen Ballbesitz. „Gerade gegen aggressiv pressende Gegner brauchen wir da gute Lösungen“, richtete er den Blick voraus. Am Ende habe er sich aber bei seiner Mannschaft für die Vorbereitung bedankt und sie aufgefordert in der letzten Woche verantwortungsvoll mit ihren Körpern und der Regeneration umzugehen, meinte Mink.

Fortuna Köln: Winker; Löffelsend (67. Brechmann), Al-Azzawe (85. Savic), Fünger (56. Telle), Afamefuna (75. Fischer), Strauch (56. Krumme), Geerkens (81. Michelbrink), Stanilewicz (75. Garcia), Thier (75. Bornemann); Al Ghaddiou (56. Bröger), Aigbekaen (81. Majetic). Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Thier (5., 14., 63.).