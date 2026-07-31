Der Ernstfall rückt näher. Wenn die Fußballer des SC Fortuna Köln am Samstag (14 Uhr) die Kickers Offenbach im Südstadion empfangen, geht es nicht nur um einen gelungenen Abschluss der Sommervorbereitung. Die Begegnung gegen den ambitionierten Regionalligisten ist vor allem die Generalprobe vor der Drittliga-Rückkehr am 8. August bei Mitaufsteiger SG Sonnenhof Großaspach.

Im heimischen Südstadion erwartet die Mannschaft von Matthias Mink am Samstag eine stimmungsvolle Kulisse mit einem gut gefüllten Gäste-Fanblock sowie viel Zuspruch von den eigenen Anhängern. Am Tag nach seinem 59. Geburtstag könnte der Trainer mehr Rückschlüsse auf jene Formation zulassen, mit der er eine Woche später in Großaspach antreten wird.

Fortuna Köln bleibt in drei Testspielen ohne Gegentor

In den vergangenen Wochen hatte der Chefcoach weniger Wert auf Ergebnisse als auf Erkenntnisse gelegt. Auch wenn er seine Formation und das Personal von Partie zu Partie veränderte, bekam er gute Resultate. Fünf Siege aus sechs Partien sprechen für eine intensive und erfolgreiche Vorbereitung.

Besonders eindrucksvoll präsentierte sich die Fortuna zuletzt bei den Siegen gegen Borussia Mönchengladbach II (2:0), den niederländischen Zweitligisten VVV Venlo (1:0) und die SSVg Velbert (4:0), bei denen sie ohne Gegentor blieb.

Die Offenbach-Partie markiert den Übergang von der Experimentier- zur Einspielphase. Welchem Personal Mink das Vertrauen schenken wird, scheint nach der großen Rotation in den bisherigen Vorbereitungsspielen völlig offen. Schließlich steht dem Trainer trotz der Abgänge von Ersatzkeeper Jannick Theißen (Teveren) und den Ergänzungsspielern Kian Hekmat (Leih-Rückkehr zum 1. FC Köln), Younes Derbali (Bonner SC) und Jonathan Kafu (Vertragsauflösung) der Kern der Aufstiegsmannschaft zur Verfügung.

In Kombination mit den Zugängen von Torwart Ben Zich (Kerkrade) sowie David Savic (Fortuna Düsseldorf II), Romeo Aigbekaen (Leihe vom FC St. Pauli), Bennit Bröger, Kevin Krumme (beide Leihe vom SC Paderborn) und Jasper Löffelsend (LKS Lodz) gibt es eine große Auswahl.

Bei der Generalprobe gegen die Gäste vom Bieberer Berg wird Enzo Wirtz fehlen. Der mit 14 Treffern beste Torschütze der Aufstiegssaison hatte sich bei der einzigen Testspielniederlage gegen Steinbach Haiger (2:3) eine Muskelverletzung zugezogen, befindet sich drei Wochen später noch im Lauftraining.

Fortuna Köln schwört sich auf die Rückkehr in den Profifußball ein

In jedem Fall werden sich die Blicke nach Schlusspfiff weg von den sportlichen Ereignissen richten. Dann soll am Vereinsheim nicht nur die Profimannschaft der Männer offiziell präsentiert werden. Im Mittelpunkt stehen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle. Die werden ebenso in Kontakt mit den Fans treten wie das Frauenteam, das erst drei Wochen später in ihre Regionalliga-Saison startet. So wie sie in der Vorsaison gemeinsam den Weg zur Regionalliga-Meisterschaft gegangen sind, wollen sich alle Fortunen am Samstag auf eine erfolgreiche Rückkehr in den Profifußball einschwören.