Zweites Spiel, erster Punkt: Der SC Fortuna Köln hat am zweiten Spieltag der Dritten Liga Alemannia Aachen nach langer Überzahl ein 1:1 (0:1) abgetrotzt. Eine Woche nach der 0:1-Auftaktpleite bei der SG Sonnenhof Großaspach zeigte sich die Mannschaft von Trainer Matthias Mink vor 8660 Zuschauern im Südstadion deutlich verbessert.

Die erste Chance der Partie gehörte der Fortuna: Nach einer Freistoßflanke von Robin Afamefuna kam Angreifer Romeo Aigbekaen frei zum Kopfball, der Ball strich jedoch knapp am Tor vorbei (7.).

Aachen geht schnell in Führung

Nur drei Minuten später musste der Aufsteiger den Rückstand hinnehmen: Nach einem Pass auf Aachens Mika Schroers im Sechzehner brachte Aigbekaen den Außenstürmer zu Fall – Schiedsrichterin Davina Lutz zeigte auf den Punkt. Mehdi Loune verwandelte sicher (10.).

Lange blieb der Torschütze allerdings nicht mehr auf dem Feld: In der 20. Minute sah der 22-Jährige zunächst Gelb, drei Minuten darauf Gelb-Rot – zuvor hatte er Fortunas Bennit Bröger rüde von den Beinen geholt. Die Fortuna suchte in Überzahl den Weg nach vorn, doch die Gäste blieben in den Zweikämpfen griffiger.

Besonders Defensiv-Hüne Joel Da Silva Kiala räumte ab, was ihm in den Weg kam. Kurz vor der Pause hatte Fortunas Stürmer Enzo Wirtz noch die Chance zum Ausgleich, sein Kopfball verfehlte das Ziel jedoch knapp (45.+1.). Nach dem Seitenwechsel kamen die Zollstocker direkt zur nächsten großen Ausgleichschance: Neo Telle flankte gefühlvoll in den Strafraum, Wirtz löste sich stark von seinem Gegenspieler, segelte aber am Ball vorbei (51.).

Besser machte es Aigbekaen in der 60. Minute: Wuchtig und zugleich sehenswert schoss der Angreifer den Ball in die lange Ecke zum verdienten Ausgleich. Das erste Tor für die Fortuna nach der Drittliga-Rückkehr. Die Südstädter hatten Aufwind und verpassten die Führung nur knapp: Ein Schuss von Jonas Michelbrink strich über die Latte (77.), ein weiterer Versuch von Rafael Garcia ging daneben (83.). Der eingewechselte Angreifer Hamadi Al Ghaddioui scheiterte freistehend per Kopf am stark reagierenden Aachener Torhüter Stefan Bajic (86.). Zu allem Überfluss wurde der Fortuna, nach klarem Foul an Al Ghaddioui, ein Elfmeter in der 88. Minute verwehrt. So blieb es am Ende beim 1:1.