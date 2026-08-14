Milian Eggers hat den 1. FC Köln mit dem späten Ausgleichstreffer in Mainz vor einer Auftaktniederlage in der DFB-Nachwuchsliga der A-Junioren bewahrt. Ob die Neuverpflichtung vom FC Ingolstadt im Heimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden (Samstag, 14 Uhr, Franz-Kremer-Stadion) wieder in die Startelf rückt, ist allerdings offen.

„Mit Kevin Ekweribe, Luca Mijatovic, Eymen Erdogan und eben Milian Eggers haben wir vier Jungs für die vorderste Reihe, die in der Aktualität abliefern. Da kann ich bedenkenlos jeden bringen, so dass wir hier weiterhin auf Jobsharing setzen können. Wir werden das weiter so machen. Im Moment kann und will ich mich in diesem Punkt gar nicht festlegen“, antwortet FC-Coach Stefan Ruthenbeck auf die Frage nach einem Startelfeinsatz des oberbayrischen Neuzugangs ausweichend.

Auch Emil Nahmmacher ist bald eine Option

Eggers war in Mainz nach gut einer Stunde eingewechselt worden und hatte nach einem Eckstoß des 15 Minuten zuvor eingewechselten Niklas Abert per Kopf zum 1:1 (0:1)-Endstand getroffen. Der von Viktoria Köln zurückgekehrte Emil Nahmmacher ist für die nahe Zukunft eine weitere Sturmoption. Leo Isufi sollte nach auskurierter Verletzung spätestens Anfang September wieder im Defensivverbund einsetzbar sein.

Kölns nächster Gegner Wehen Wiesbaden startete mit einem 2:4 gegen Darmstadt in die Spielzeit. FC-Coach Ruthenbeck lobt den Nachwuchs des Drittligisten und hebt die progressive Spielweise hervor. „Sie sind spielstark und gehen mit Ball auch schon ins Risiko“, so Ruthenbeck. Man brauche „gute Ballgewinne, um dies zu nutzen.“

Aufgrund der Spielverlegung am ersten Spieltag startet die U19 von Viktoria Köln mit einwöchiger Verspätung in die Meisterschaft und trifft mit Borussia Mönchengladbach (Samstag, 11 Uhr, Kreuzauer Straße, Düren) gleich auf einen hochgehandelten Anwärter im Kampf um die Deutsche Meisterschaft. Unlösbar scheint der Wettstreit allerdings nicht, wie das 4:4 (nach 0:4-Rückstand) im Testspiel vor wenigen Wochen am Niederrhein belegte.

FC-B-Junioren treten in Darmstadt an

In der DFB-Nachwuchsliga der B-Junioren steht für den 1. FC Köln nach dem ungefährdeten Auftaktsieg gegen Sandhausen (4:0) die erste Auswärtsaufgabe bei Darmstadt 98 (Sonntag, 14 Uhr) auf dem Programm. Das 4:0 gegen die Sandhäuser sei ein guter Auftakt gewesen, aber keiner, der Neutrainer Benedikt Hammans vollends zufriedenstellte: „Es war ein verdienter Sieg. Aber wir hatten Phasen, in denen wir technisch unsauber und in der Entscheidungsfindung nachlässig waren. Wir haben gesehen, dass es noch eine Menge zu tun gibt.“

Die U17 des FC Viktoria Köln mit Trainer Daniel Buballa, ebenso wie die U19 von einer Spielverlegung betroffen, trifft zum Saisonauftakt im Saarland auf die SV Elversberg (Samstag, 14 Uhr), die am ersten Spieltag in Mönchengladbach mit 1:8 ordentlich unter die Räder geraten ist und folglich in der Gruppe F den letzten Tabellenplatz belegt. Das Duell der Viktoria mit Bayer 04 Leverkusen wird am 21. Oktober nachgeholt.