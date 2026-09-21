Am Sonntagabend musste der FC Viktoria Köln den ersten Tabellenplatz dann doch wieder räumen. Rot-Weiss Essen blieb durch das 1:1 gegen Hansa Rostock zwar hinter den Höhenbergern, doch der MSV Duisburg zog durch einen 4:1-Sieg beim SV Wehen Wiesbaden an der Viktoria vorbei an die Tabellenspitze. Für die Kölner ist auch Platz zwei aller Ehren wert – gerade mit Blick auf drei überzeugende Siege in der englischen Woche, zuletzt das 3:0 im Heimspiel gegen den FC Ingolstadt. Die Viktoria ist durch ihre beeindruckenden Leistungen in den Kreis der Aufstiegsfavoriten gerückt. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf geht es in die dreiwöchige Meisterschaftspause.

Insbesondere die Profis haben viel Zeit, das Erlebte zu verarbeiten und gleichzeitig neue Kräfte zu sammeln. Denn Marian Wilhelm hat seiner Mannschaft eine Woche Sonderurlaub zugestanden – erst am kommenden Montag wird wieder trainiert. „Einige der Jungs sollen jetzt nach den vielen Spielen erst einmal ihre Beine lockern und ein bisschen rausnehmen, weil es eine sehr intensive Phase war“, erklärte Wilhelm. „Danach geht es vor allem darum, sich mit freiem Kopf auf die nächsten Aufgaben einzustellen.“ Die freie Woche hatte der Trainer seiner Mannschaft unabhängig von den Ergebnissen in Aussicht gestellt – auch mit Blick auf die intensive und früh begonnene Sommervorbereitung.

Testspiel-Highlight gegen den 1. FC Köln am 3. Oktober

Am 3. Oktober steigt im heimischen Sportpark das Testspiel-Highlight gegen den 1. FC Köln (14 Uhr). Wenig später muss der Drittligist in der zweiten Runde des Mittelrheinpokals beim Landesligisten Blau-Weiß Köln antreten (7. Oktober, 19.30 Uhr). In der Meisterschaft geht es am 11. Oktober (16.30 Uhr) bei Alemannia Aachen weiter. Durch die Mischung aus Regeneration, Training und dem Testspiel hofft die Viktoria, ihre hervorragende Form während der dreiwöchigen Pause zu konservieren.

Wichtiger Bestandteil der jüngsten Erfolge ist die Offensive um David Otto. Dem Kapitän gelang gegen Ingolstadt bereits sein sechster Saisontreffer im siebten Ligaspiel. Damit liegt der 27-Jährige nur noch drei Tore hinter seinem Saisonbestwert von neun Toren, den er in der vergangenen Spielzeit aufgestellt hatte. Am Samstag hatte Lucas Wolf den Stürmer in der 77. Minute mit einem Steckpass in Szene gesetzt, Otto vollendete aus schwierigem Winkel per Lupfer ins lange Eck. Wolf selbst traf per Kopf zum Endstand (85.). Niklas Castelle hatte die Kölner mit einem feinen Slalomlauf und wuchtigem Linksschuss auf die Erfolgsspur gebracht (60.). Ein Dreifach-Erfolg für das torgefährlichste Trio der Liga.

Viktoria Köln ist nicht ins Zweifeln geraten

„Es ist einfach ein gutes Gefühl“, sagte Kapitän Otto. „Es war wieder ein sehr, sehr gutes Spiel über eigentlich die gesamten 90 Minuten. In der ersten Halbzeit haben wir Chancen vergeben, sind aber drangeblieben. Das freut mich extrem, dass wir da nicht irgendwie ins Zögern oder ins Zweifeln gekommen sind und uns dann am Ende belohnt haben.“

Gerade das Knacken der vielbeinigen Ingolstädter Defensive sei bemerkenswert und ein Beweis für die Entwicklung – in der Vorsaison hatte die Viktoria regelmäßig große Probleme mit tiefstehenden Gegnern. „So ein Spiel wie heute kann uns extrem viel geben für den Rest der Saison, weil der tiefe Block noch das ein oder andere Mal auf uns warten wird“, sagte Otto mit Blick auf mögliche taktische Anpassungen der kommenden Gegner. „Und wenn wir es so bespielen wie heute, dann müssen wir uns keine Sorgen machen.“

Sorgenfrei kann Otto mit seiner Frau im einwöchigen Urlaub in Österreich entspannen: „Wann hat man schon mal mitten in der Saison eine Woche frei? Ich glaube, das haben wir uns jetzt verdient. Und mit drei Siegen aus der englischen Woche kann man das unglaublich genießen.“