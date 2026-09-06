Deutsche Basketball-Bundesligisten wahren in Japan ihre weiße Weste. Die Telekom Baskets Bonn gewannen gestern auch ihr zweiten Testspiel gegen Nagasaki Velca, den japanischen Meister. Dem 76:59-Erfolg zwei Tage zuvor ließen sie einen 103:66 (28:17, 24:24, 17:21, 30:6)-Sieg folgen und überzeugten erneut.