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Kantersieg in JapanKovacevic reißt Lücken in Nagasakis Defense

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3 min
Marcus Foster (links) rückte für John-Michael Wright in die Startformation und steuerte 14 Punkte zum Sieg bei.

Marcus Foster (links) rückte für John-Michael Wright in die Startformation und steuerte 14 Punkte zum Sieg bei.

Copyright: IMAGO/Beautiful Sports

Telekom Baskets Bonn gewinnen auch das zweite Testspiel beim japanischen Meister Velca – Rebound-Duell gibt den Ausschlag

Deutsche Basketball-Bundesligisten wahren in Japan ihre weiße Weste. Die Telekom Baskets Bonn gewannen gestern auch ihr zweiten Testspiel gegen Nagasaki Velca, den japanischen Meister. Dem 76:59-Erfolg zwei Tage zuvor ließen sie einen 103:66 (28:17, 24:24, 17:21, 30:6)-Sieg folgen und überzeugten erneut.

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