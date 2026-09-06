Telekom Baskets Bonn gewinnen auch das zweite Testspiel beim japanischen Meister Velca – Rebound-Duell gibt den Ausschlag
Kantersieg in JapanKovacevic reißt Lücken in Nagasakis Defense
Von Lars Heyltjes
3 min
Deutsche Basketball-Bundesligisten wahren in Japan ihre weiße Weste. Die Telekom Baskets Bonn gewannen gestern auch ihr zweiten Testspiel gegen Nagasaki Velca, den japanischen Meister. Dem 76:59-Erfolg zwei Tage zuvor ließen sie einen 103:66 (28:17, 24:24, 17:21, 30:6)-Sieg folgen und überzeugten erneut.
Lesen Sie weiter mit Rundschau PLUS...
Dieser Artikel ist nur für PLUS-Abonnenten
Unbegrenzt alle PLUS-Artikel lesen – ab 1,99 € im MonatJetzt PLUS freischaltenSie haben bereits ein Abo? Hier anmelden!