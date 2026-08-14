Center bleibt den Telekom Baskets Bonn noch ein weiteres Jahr erhalten
Powerpaket bleibtJongkuch verlängert bis Sommer 2028
Von Lars Heyltjes
2 min
104 Kilogramm verteilt auf 2,06 Meter – das ist Kur Jongkuch. Der Center verlängerte nun seinen Vertrag bei den Telekom Baskets Bonn vorzeitig um ein Jahr. Der ursprüngliche Kontrakt lief bis Sommer 2027, nun bleibt der kanadische Nationalspieler bis 2028.
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