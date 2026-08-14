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Powerpaket bleibtJongkuch verlängert bis Sommer 2028

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2 min

Center bleibt den Telekom Baskets Bonn noch ein weiteres Jahr erhalten

104 Kilogramm verteilt auf 2,06 Meter – das ist Kur Jongkuch. Der Center verlängerte nun seinen Vertrag bei den Telekom Baskets Bonn vorzeitig um ein Jahr. Der ursprüngliche Kontrakt lief bis Sommer 2027, nun bleibt der kanadische Nationalspieler bis 2028.

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