Zverevs Auftreten bei den US Open könnte den Blick der Öffentlichkeit auf den Tennisspieler verändern – und umgekehrt.
Triumph in New YorkZverevs Sieg über die Zweifel
Ein Kommentar von Christian Löer
3 min
Sie sagen, nichts sei schwerer, als zum Turniergewinn aufzuschlagen. Diese Tenniswahrheit hätte auch Alexander Zverev am Sonntagabend treffen können, als er beim Stand von 5:2 im vierten Satz zur Tat schritt. Das größte Tennisstadion der Welt, Finale gegen einen US-Profi in New York.
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