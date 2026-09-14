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Triumph in New YorkZverevs Sieg über die Zweifel

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Alexander Zverev hat den Pokal – und will ihn nicht mehr hergeben.

Alexander Zverev hat den Pokal – und will ihn nicht mehr hergeben. 

Copyright: IMAGO/ISI Photos

Zverevs Auftreten bei den US Open könnte den Blick der Öffentlichkeit auf den Tennisspieler verändern – und umgekehrt. 

Sie sagen, nichts sei schwerer, als zum Turniergewinn aufzuschlagen. Diese Tenniswahrheit hätte auch Alexander Zverev am Sonntagabend treffen können, als er beim Stand von 5:2 im vierten Satz zur Tat schritt. Das größte Tennisstadion der Welt, Finale gegen einen US-Profi in New York.

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