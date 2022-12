Guide Michelin Restaurants der Region verteidigen ihre Sterne – „Vendôme“ verliert

Köln – Es war die große Überraschung bei der Bekanntgabe der Sternerestaurants im „Guide Michelin“ für das Jahr 2022: Chefkoch Joachim Wissler muss einen von drei Sternen abgeben. Sein Restaurant „Vendôme“ in Bergisch Gladbach, das sich seit 2006 mit dieser Auszeichnung schmücken konnte, verliert damit seine jahrelange Stellung als Platzhirsch der Gastronomie in Nordrhein-Westfalen.

Am Mittwoch stellte der Guide Michelin die neueste Ausgabe seines Restaurantführers vor. Insgesamt 327 Sternerestaurants in Deutschland sind 2022 darin gelistet – ein neuer Rekordwert. Acht Restaurants haben die begehrten drei Sterne verteidigt, das schanz.restaurant in Piesport (Rheinland-Pfalz) ist das einzige neue Mitglied im Club.

Diese Restaurants haben drei Sterne

Baden-Württemberg:

Restaurant Bareiss in Baiersbronn

Schwarzwaldstube in Baiersbronn

Bayern:

Restaurant Überfahrt Christian Jürgens in Rottach-Egern

Berlin:

Rutz Restaurant

Hamburg:

The Table Kevin Fehling

Niedersachsen:

Aqua in Wolfsburg

Rheinland-Pfalz:

Waldhotel Sonnora in Dreis

schanz.restaurant in Piesport

Saarland:

Victor’s Fine Dining in Perl

Überraschung über die Aberkennung eines Sterns für Wissler

Dass der erfolgsverwöhnte Joachim Wissler künftig „nur“ ein Zwei-Sterne-Restaurant führt, kommt für die meisten Beobachter überraschend. Immerhin wurde Wissler von einschlägigen Fachzeitschriften quasi durchgängig mit Titeln wie „Koch des Jahres“ geehrt und hat schon für mehr als ein Restaurant Michelinsterne geholt: Auch das Schloss Reinhartshausen im Rheingau erhielt mit ihm als Küchenchef 1996 den zweiten Stern. „Für mich ist eine Auszeichnung des Guide Michelin etwas ganz Besonderes. Auch nach so vielen Jahren sorgt dieser Tag bei mir für Herzklopfen. Die heutige Wertung ist selbstverständlich zunächst enttäuschend“, sagt Wissler selbst zu der Entscheidung. Trotzdem bedankt er sich bei seinem Team „für das zu jeder Zeit außerordentliche Engagement“.

Die meisten Restaurants in der Region konnten ihre Michelin-Sterne auch 2022 verteidigen. Copyright: KR-Grafik: NOZ-Medien

Maira Zöller vom Guide Michelin betont, dass die Entscheidung nicht leichtfertig gefallen ist: „Unsere Inspektoren haben das Restaurant Vendôme mehrere Jahre lang intensiv beobachtet und auch internationale Inspektoren hinzugezogen“, sagt Zöller. „Leider konnte sich das Niveau nicht bestätigen.“ Die Flinte ins Korn werfen muss Wissler jedoch nicht: Man wolle die Entwicklung des „Vendôme“ genau im Auge behalten, so Zöller. Und der Gastronom selbst gibt sich trotz allem optimistisch: Sein Ehrgeiz und der seines Teams seien ungebrochen, den dritten Stern zurückzuerobern.

Bei der diesjährigen Verleihung der Michelinsterne konnten sich acht Restaurants über neu verliehene zwei Sterne freuen, 31 Gastronomien wurden mit einem Stern neu ausgezeichnet. Bei der Verkündung jubeln konnte etwa das Team um Koch Benjamin Schöneich und Geschäftsführer Thomas Bellefontaine auf Schloss Loersfeld in Kerpen: Das Restaurant eroberte kurz vor seinem 30-jährigen Jubiläum den Michelin-Stern zurück, den es 2019 verloren hatte.

Das könnte Sie auch interessieren:

Nach drei Jahren Anzeige Schloss Loersfeld in Kerpen hat seinen Michelin-Stern wieder von Ralph Jansen , Maria Machnik

Guide Michelin Anzeige Über Kölns kulinarischem Himmel leuchten 13 Sterne

Sterneküche Anzeige Michelin-Stern für Clostermanns Hof in Niederkassel erneut bestätigt von Stefan Villinger

Wie schon in den vergangenen Jahren wurde bei der Auswahl auch ein Fokus auf Nachhaltigkeit gelegt: Elf Restaurants bekamen den „Grünen Stern“. Die insgesamt 61 Restaurants in Deutschland mit dieser Auszeichnung setzen sich für ressourcen- und umweltschonende Gastronomie ein.

Guide Michelin, erhältlich ab 14. März, 29,95 Euro, 456 Seiten.