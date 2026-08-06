Nach den heißen Tagen können die Menschen in Nordrhein-Westfalen zunächst kurz durchatmen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Donnerstag und Freitag sommerlich warmes, aber deutlich angenehmeres Wetter, bevor die Temperaturen zum Wochenende erneut über die 30-Grad-Marke steigen.

Am Donnerstag bleibt es bei einem Mix aus Sonne und Wolken trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 22 und 26 Grad, in den Hochlagen um 20 Grad. Auch in der Nacht zum Freitag ist kein Regen in Sicht. Die Temperaturen sinken auf 12 bis 8 Grad.

Freundliches Sommerwetter wird zu Hitze

Der Freitag setzt das freundliche Sommerwetter fort. Bei heiterem Himmel und nur wenigen Wolken werden erneut 23 bis 26 Grad erreicht, im Bergland bis 18 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwest bis Nord. Nachts kühlt es erneut auf 12 bis 8 Grad ab.

Zum Wochenende meldet sich die Hitze zurück. Am Samstag scheint vielerorts die Sonne, dazu steigen die Temperaturen auf 26 bis 31 Grad. Die Nacht zum Sonntag bleibt meist klar und mit 18 bis 14 Grad vergleichsweise mild.

Der Sonntag wird voraussichtlich der heißeste Tag des Wochenendes. Nach Angaben des DWD klettern die Temperaturen auf bis zu 33 Grad. Im Tagesverlauf ziehen allerdings zunehmend dichtere Wolken auf. Ab dem Nachmittag sowie in der Nacht zum Montag muss örtlich mit Schauern und Gewittern gerechnet werden. (dpa/red)