Die norwegische Königsfamilie kommt nicht zur Ruhe: Nur zwei Tage nach dem bewegenden Staatsbegräbnis für König Harald V. trauert das Königshaus um das nächste hochrangige Mitglied der Dynastie. Haralds ältere Schwester, Prinzessin Astrid, ist am Freitag im Alter von 94 Jahren gestorben. Sie sei friedlich eingeschlafen, teilte der Osloer Königspalast in einer offiziellen Erklärung mit, die auch auf Instagram veröffentlicht wurde.

Norwegische Royals verkünden Tod von Prinzessin Astrid

Dort hieß es unter einem Schwarz-Weiß-Porträt der Prinzessin: „Seine Majestät der König hat mit großer Trauer die Nachricht erhalten, dass Prinzessin Astrid verstorben ist. Die Prinzessin ist heute, am Freitag, den 11. September, 94 Jahre alt, eingeschlafen.“

Prinzessin Astrid, verheiratete Ferner, gehörte über Jahrzehnte zu den prägenden und beliebtesten Persönlichkeiten des norwegischen Königshauses. Nach dem frühen Tod ihrer Mutter, Kronprinzessin Märtha, im Jahr 1954 übernahm die damals junge Prinzessin an der Seite ihres Vaters, König Olav V., 14 Jahre lang die Rolle der inoffiziellen „First Lady“ des Landes.

Prinzessin Astrid war inoffizielle „First Lady“ Norwegens

Bei Staatsbesuchen und offiziellen Empfängen vertrat sie Norwegen mit diplomatischer Souveränität, bis ihr jüngerer Bruder Harald 1968 Sonja Haraldsen heiratete. Auch zum späteren König Haakon hatte Astrid eine besondere Verbindung: Sie war eine seiner Taufpatinnen.

Trotz gesundheitlicher Beschwerden, die sie in den vergangenen Jahren begleiteten, galt Astrid bis zuletzt als unermüdliche Stütze der Krone. Noch am Mittwoch nahm die 94-Jährige im Osloer Dom persönlich an den Trauerfeierlichkeiten für ihren verstorbenen Bruder teil, um ihm das letzte Geleit zu geben.

Ihr Ehemann Johan Martin Ferner war bereits 2015 im Alter von 87 Jahren gestorben. Das Paar hatte fünf Kinder: Cathrine, Benedikte, Alexander, Elisabeth und Carl-Christian. Insgesamt hatte Astrid sieben Enkelkinder.

Große Trauer bei König Haakon VIII.

Der Tod der Prinzessin trifft die Familie in einer Phase tiefgreifenden Umbruchs. Für den neuen Monarchen, König Haakon VIII., und die norwegische Nation bedeutet ihr Ableben den Verlust einer weiteren zentralen Symbolfigur der Nachkriegsära.

König Haakon und Königin Mette-Marit zeigen sich auf dem Palastbalkon dem Volk. Copyright: AFP

Mit ihr verliert das Königshaus die letzte verbliebene Schwester von König Harald V. Seine älteste Schwester, Prinzessin Ragnhild, war bereits 2012 verstorben. Der Hof kündigte an, zeitnah über die Modalitäten der Beisetzung zu informieren.

Nach dem großen Aufgebot europäischer Königshäuser beim Staatsbegräbnis für König Harald V. dürfte die Trauergemeinde bei der Beisetzung seiner Schwester deutlich kleiner ausfallen.

Prinzessin Astrid gehörte zwar über Jahrzehnte zu den angesehensten Mitgliedern des norwegischen Königshauses, war als Schwester des Königs aber keine regierende Monarchin. Ein erneutes Aufgebot zahlreicher gekrönter Häupter wie wenige Tage zuvor in Oslo ist daher eher nicht zu erwarten.