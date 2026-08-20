Bei einem Auffahrunfall im hessischen Wetteraukreis sind ein 15-Jähriger und eine 14-Jährige ums Leben gekommen. In dem Wagen saßen außerdem sechs weitere Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren, die allesamt nach dem Unfall bei Nidda schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht wurden, wie die Polizei auf Grundlage ihrer bisherigen Ermittlungen mitteilte. Der 15-Jährige hatte demnach am Steuer des Autos gesessen.

Die Minderjährigen waren am frühen Mittwochnachmittag mit ihrem Auto nach links von der Spur abgekommen, so die Polizei. Der Wagen prallte laut der Mitteilung gegen einen Anhänger, der dort gemeinsam mit einem Lastwagen für Markierungsarbeiten abgestellt war. Durch den Aufprall wurde der Anhänger demnach auf den Laster aufgeschoben, der wiederum gegen den dahinterstehenden Markierungswagen gedrückt wurde.

Tödlicher Unfall: Auch zwei Arbeiter im Krankenhaus

Von den drei Arbeitern, die im Führerhaus des Lkw saßen, wurde laut Polizei einer schwer und ein anderer leicht verletzt. Die beiden Männer im Alter von 53 und 57 Jahren seien ebenfalls in Krankenhäuser gekommen. Es waren am Mittwoch mehrere Rettungshubschrauber im Einsatz, um die Verletzten zu versorgen und zu transportieren.

Die sechs überlebenden Jugendlichen befinden sich nach Polizeiangaben in umliegenden Krankenhäusern in Behandlung. Noch ist unklar, wie sie an das Auto gelangten. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Die Staatsanwaltschaft habe einen Gutachter beauftragt, der den genauen Unfallhergang klären solle. (dpa/red)