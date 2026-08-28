In Düsseldorf läuft bis zum kommenden Wochenende die größte Campingmesse der Welt. Für den Kölner Autobauer Ford ist die Messe 2026 von besonderer Bedeutung.
Caravan Salon gestartetFord feiert 40 Jahre Nugget
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In Düsseldorf ist am Freitag der Caravan Salon gestartet, nach Angaben der Veranstalter die größte Messe für Campingbedarf weltweit. Mehr als 830 Aussteller präsentieren bei der Düsseldorfer Messe in 15 Hallen Reisemobile, Wohnwagen und andere Produkte und Dienstleistungen rund um das mobile Reisen, das waren etwa 20 Aussteller mehr als im vergangenen Jahr und stellt einen Rekord da. Die Publikumsmesse läuft bis zum 6.
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