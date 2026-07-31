Die Übernahme der Commerzbank durch die italienische Großbank Unicredit ist kaum noch zu stoppen. Dem Finanzplatz Deutschland steht die nächste Zäsur bevor
CommerzbankMailand triumphiert und Frankfurt zittert
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„Erfolgsgeschichten beginnen hier“, heißt es auch an diesem Wochenende in dicken weißen Buchstaben auf der Homepage der Commerzbank. Im Mittelpunkt des Fotos steht, wie eine Kathedrale des Geldes, der Commerzbanktower, immer noch Deutschlands höchstes Haus. Das Ganze wirkt wie ein schöner Traum.
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