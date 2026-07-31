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CommerzbankMailand triumphiert und Frankfurt zittert

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Binnenschiffe fahren im letzten Licht des Tages vor der Bankenskyline der Innenstadt über den Main

Der Commerzbanktower ist immer noch das höchste Haus Deutschlands – seine Namensgeberin steht allerdings vor einer Übernahme durch die Großbank Unicredit.

Copyright: dpa / Boris Roessler

Die Übernahme der Commerzbank durch die italienische Großbank Unicredit ist kaum noch zu stoppen. Dem Finanzplatz Deutschland steht die nächste Zäsur bevor

„Erfolgsgeschichten beginnen hier“, heißt es auch an diesem Wochenende in dicken weißen Buchstaben auf der Homepage der Commerzbank. Im Mittelpunkt des Fotos steht, wie eine Kathedrale des Geldes, der Commerzbanktower, immer noch Deutschlands höchstes Haus. Das Ganze wirkt wie ein schöner Traum.

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