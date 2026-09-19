In Deutschland zahlen Studierende im Schnitt 510 Euro für ein WG‑Zimmer – in Köln allerdings deutlich mehr. Damit bleiben die Zahlen zum Wintersemester 2026/27 im Vergleich zu den beiden vorangegangenen Semestern weitgehend stabil, wie aus einer am Samstag veröffentlichten Statistik des Moses-Mendelssohn-Instituts und der Plattform WG-Gesucht.de hervorgeht. Vor zehn Jahren, im Wintersemester 2016/17, lag der durchschnittliche Mietpreis bei rund 349 Euro.

Sorge bereiten Experten vor allem erhebliche Unterschiede zwischen einzelnen Hochschulstandorten. Am meisten bezahlen Studierende für ein WG-Zimmer in München (durchschnittlich 850 Euro), Berlin, Hamburg (beide 650 Euro), Köln (640 Euro) und Frankfurt am Main (630 Euro). Am preiswertesten sind WG-Zimmer in Jena, Trier (beide 370 Euro), Magdeburg, Halle (beide 350 Euro) und Chemnitz (305 Euro).

Miete beeinflusst Wahl des Studienortes

„Für junge Menschen, die zum Studium in eine andere Stadt ziehen, macht es einen erheblichen Unterschied, wo sie studieren“, sagte Geschäftsführender Direktor des Moses Mendelssohn Instituts und Professor für Immobilienmanagement an der NBS Northern Business School, Stefan Brauckmann. „Ob ein WG-Zimmer 400, 500 oder 650 Euro kostet, kann erheblich darüber mitentscheiden, welcher Studienort überhaupt finanzierbar ist.“ Die zunehmenden Unterschiede zwischen den Hochschulstandorten seien deshalb weit mehr als eine statistische Größe.

Für die Statistik wurden alle 90 deutschen Hochschulstandorte mit mehr als 5.000 Studierenden berücksichtigt. Die Angebotsstichprobe wertete bestehende Wohngemeinschaften mit einer Gesamtgröße von zwei bis drei Personen aus, in denen ein Zimmer unbefristet und nicht als Tauschangebot zur Verfügung gestellt wird. Bei den ausgewiesenen Werten handelt es sich um Warmmieten, die überwiegend bereits Kosten für Strom und Internet sowie die Möblierung und technische Ausstattung der gemeinschaftlich genutzten Räume enthalten. (das/kna)