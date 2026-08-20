Wer ein Börsenereignis sucht, das sich mit der Kursexplosion der Moderna-Aktie zur Wochenmitte vergleichen lässt, muss weit in den Statistiken zurück gehen. In diesem Jahrhundert schaffte keines der 500 größten US-Unternehmen, die im Index S&P 500 zusammengefasst sind, je ein Tagesplus von 177 Prozent. Daran lässt sich ermessen, wie bahnbrechend die Studienergebnisse sind, die der US-Biotech-Konzern jüngst vorlegen konnte.