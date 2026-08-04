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Interview

Serie „Kollege KI“Nach Rausch und Euphorie folgt bei Unternehmen der „KI-Kater“

6 min
Peter Fintl trägt einen blauen Anzug und blickt lächelnd in die Kamera.

Peter Fintl leitet die Abteilung Technologie und Innovation bei Capgemini Engineering.

Copyright: Capgemini

Im Auftakt unserer neuen Serie „Kollege KI“ spricht Peter Fintl, Vice President Technology & Innovation bei Capgemini, darüber, wie Europa sich eine Top-Position im KI-Markt sichern kann. 

Eine allgemeine Frage: Ich spüre in unserer Branche und auch insgesamt eine zunehmende Verunsicherung der Arbeitnehmer bezüglich der Verbreitung von KI. Inwieweit würden Sie sagen, dass diese Sorge gerechtfertigt ist?

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