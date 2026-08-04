Im Auftakt unserer neuen Serie „Kollege KI“ spricht Peter Fintl, Vice President Technology & Innovation bei Capgemini, darüber, wie Europa sich eine Top-Position im KI-Markt sichern kann.
Serie „Kollege KI“Nach Rausch und Euphorie folgt bei Unternehmen der „KI-Kater“
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Eine allgemeine Frage: Ich spüre in unserer Branche und auch insgesamt eine zunehmende Verunsicherung der Arbeitnehmer bezüglich der Verbreitung von KI. Inwieweit würden Sie sagen, dass diese Sorge gerechtfertigt ist?
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