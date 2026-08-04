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TankstellenWeg mit der 12-Uhr-Regel

2 min
Eine Frau tankt Super in ihr Fahrzeug.

Eine Frau tankt Super in ihr Fahrzeug. 

Copyright: Sascha Thelen/dpa

Der Markteingriff hat Sprit verteuert und nicht verbilligt. Die Regel sollte abgeschafft werden

Als die Spritpreise nach Ausbruch des Iran-Krieges in rekordverdächtige Höhen schnellten, wurde es in der Politik hektisch. Um dem autofahrenden Wähler schnelle Hilfe zu signalisieren, wurden ein Tankrabatt, und – nach österreichischem Vorbild – die 12-Uhr-Regel an Tankstellen eingeführt.

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