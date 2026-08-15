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Interview

"Wenn wir in Deutschland klimaneutral werden, ändert das überhaupt nichts"

Von
4 min
Veronika Grimm, Mitglied im Sachverständigenrat Wirtschaft der Bundesregierung, ist für ihre pointierten Positionen bekannt.

Top-Ökonomin Veronika Grimm erwartet höhere Preise durch das Niedrigwasser. 

Copyright: Britta Pedersen/dpa

Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm sagt im Interview, wie die Politik auf die niedrigen Pegelstände im Rhein reagieren soll - und warum sie von Kanzler Merz so enttäuscht ist. 

Frau Grimm, wie stark belastet das extreme Niedrigwasser unsere Wirtschaft?

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