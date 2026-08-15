Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm sagt im Interview, wie die Politik auf die niedrigen Pegelstände im Rhein reagieren soll - und warum sie von Kanzler Merz so enttäuscht ist.
"Wenn wir in Deutschland klimaneutral werden, ändert das überhaupt nichts"
Von Jochen Gaugele
4 min
Frau Grimm, wie stark belastet das extreme Niedrigwasser unsere Wirtschaft?
Lesen Sie weiter mit Rundschau PLUS...
Dieser Artikel ist nur für PLUS-Abonnenten
Unbegrenzt alle PLUS-Artikel lesen – ab 1,99 € im MonatJetzt PLUS freischaltenSie haben bereits ein Abo? Hier anmelden!