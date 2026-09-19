Wirtschaftslenker Karl-Ludwig Kley„Die Brandmauer entspricht nicht meinem Verständnis von Demokratie“

Mit dem Vorsitz im Lufthansa-Aufsichtsrat hat Karl-Ludwig Kley kürzlich sein letztes großes Mandat niedergelegt. Nach mehr als vier Jahrzehnten in der deutschen Wirtschaft – er war Bayer-Manager, Finanzvorstand der Lufthansa, Vorstandschef des Pharmariesen Merck, Präsident des Chemieverbands VCI, Aufsichtsratsvorsitzender bei Eon und der Lufthansa – zieht er Bilanz. Kley empfiehlt eine Radikalkur für das deutsche Rentensystem, spricht über die zum Relikt erstarrte betriebliche Mitbestimmung und Ursachen für den Erfolg der AfD.