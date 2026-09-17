Die amerikanische Notenbank hat gegen den Willen von US-Präsident Trump erstmals seit Jahren den Leitzins erhöht. Was aber bedeutet das für deutsche Anleger?
ZinswendeUS-Notenbank macht auch Anlegern Druck
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Köln. Die Finanzmärkte erleben eine Trendwende, die zur Zäsur werden könnte. Denn die Leitzinserhöhung durch die amerikanische Notenbank Federal Reserve (Fed) vom Mittwochabend signalisiert nach mehr als drei Jahren die Wende in der US-Zinspolitik.
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