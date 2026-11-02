Der Montag bleibt, die Philharmonie auch, aber sonst ist vieles anders: Das Konzert des Musikkorps der Bundeswehr findet nicht mehr im trüben November, sondern das nächste Mal im Sommer statt: Am 7. Juni 2027 um 19 Uhr wird Altenhilfe-Vorsitzende Julia Heinen die Gäste in der Philharmonie begrüßen.

An der Spitze des Musikkorps, einem musikalischem Aushängeschild der Bundeswehr, hat es einen Wechsel gegeben: Oberstleutnant Timor Oliver Chadik hat im September 2025 den Taktstock von Oberstleutnant Christian Weiper übernommen. Er wird zum ersten Mal beim Konzert für die Altenhilfe am Pult stehen.

Chadik ist Freunden der Bundeswehr kein Unbekannter: Von 2015 bis 2025 hat er als Leiter die Big Band der Bundeswehr geprägt. Seine Ausbildung erhielt er an der Musikhochschule Würzburg.

Den neuen Orchesterleiter hätten die Besucherinnen und Besucher natürlich schon im vergangenen Jahr kennenlernen sollen. Aber wegen eines Stromausfalls in der Philharmonie musste das Konzert kurzfristig ausfallen. Die Zeit reichte noch nicht mal dafür, alle Gäste rechtzeitig zu informieren, so dass viele von ihnen vor verschlossenen Türen standen. „Das tut uns immer noch sehr leid“, sagt Julia Heinen.

Um so mehr freut sie sich, allen, die damals enttäuscht waren, eine neue Gelegenheit geben zu können, Timor Oliver Chadik kennenzulernen. Und das im Sommer, ohne jeden Winter- und Vorweihnachtsstress: „Ohne die Weihnachtsmärkte und bei angenehmer Witterung sind Köln und die Philharmonie viel leichter zu erreichen“, erklärt sie.

Noch hat der Kartenvorverkauf nicht begonnen. Wir werden hier zu gegebener Zeit informieren.