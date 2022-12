Neunkirchen-Seelscheid – Eine vierköpfige Familie ist am Sonntagnachmittag kurz vor 14 Uhr bei einem Unfall auf der Bundesstraße 507 in Pohlhausen verletzt worden. Der Wagen der Hamburger war in einer langgezogenen Rechtskurve kurz hinter der Einmündung nach Bruchhausen von der Fahrbahn abgekommen und in den Graben gerutscht.

Es überfuhr vier Straßenmarkierungen, zwei davon aus Stahlrohr mit Betonfuß und riss sie aus der Verankerung. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorraum zusammengedrückt, der SUV kippte auf das Dach.

Die leicht Verletzten kamen in Krankenhäuser

Ersthelfer kümmerten sich um den Fahrer (54), seine 44 Jahre alte Beifahrerin und die beiden 17 und zehn Jahre alten Kinder auf der Rückbank. Als die Rettungskräfte eintrafen, hatten sich die Pkw-Insassen bereits aus dem Fahrzeug befreien können.



Die nach erstem Anschein nur leicht Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr stellte den Pkw wieder auf, damit keine Betriebsstoffe auslaufen konnten. Das nicht mehr fahrtüchtige Auto wurde abgeschleppt.

Der Abschnitt auf der B507 wurde für die Bergung und die Unfallaufnahme gesperrt, der Verkehr umgeleitet. (seb)