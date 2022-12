Nach dem Erfolg unseres ersten Hefts, haben wir weitere 15 Wanderungen in einem Spezial-Dossier für Sie zusammengetragen.

Guido Wagner kennt sich gut aus im Bergischen und Oberbergischen Land und führt Sie zu den schönsten Wegen.

Hier finden Sie Karten, Besonderheiten, GPS-Daten und Wegbeschreibungen zum Ausdrucken und für die Tasche.

Für eine schöne Wandertour braucht man nicht viel: vernünftiges Schuhwerk, praktische Kleidung, vielleicht ein kleines Picknick für unterwegs – und die Freude daran, sich draußen zu bewegen. Oder fehlt da noch etwas? Na klar: ein paar Tipps, wo man gut wandern kann und vielleicht auch noch Interessantes am Wegesrand sehen kann. Ein paar Anregungen haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Regelmäßig bietet solche Tipps und Informationen die Wandertag-Serie im Magazin des Kölner Stadt-Anzeiger und der Kölnischen Rundschau. Seit Jahren schon suchen und testen wir tolle Wanderwege, stellen Routen zusammen und beschreiben Land, Leute, Natur und Sehenswürdigkeiten.

Wandern mit Guido Wagner Copyright: Guido Wagner

Vor einiger Zeit gab es schon ein erstes Sonderheft, das großen Anklang gefunden hat. Hier finden Sie bereits das zweite Dossier mit 15 weiteren Folgen – wieder mit Texten und Bildern, reichlich Schmökerstoff sowie allen Infos zu Anreise, Tourprofil und Einkehrmöglichkeiten.



Wandern macht glücklich



Einer detaillierten Darstellung folgen Karte und Wegbeschreibung der jeweiligen Wanderung zusammengefasst. Vor der Wanderung ausgedruckt, haben Sie damit unterwegs alle Informationen zur Hand. GPS-Daten finden Sie in den Zusatz-Informationen.

Copyright: Guido Wagner

Jede Jahreszeit bringt andere Besonderheiten mit sich. Gold-rote Bäume im Herbst, verschneite und frostige Wiesen im Winter oder die ersten leuchtenden Blüten im Frühling - manche Wanderungen sind ganz besonders schön zu einer bestimmten Zeit im Jahr. Außerdem wandern wir dieses Mal insbesondere im Rechtsrheinischen. Es geht über Berge in Täler, durch Wälder, an Flüssen entlang und in anschauliche Dörfchen.



Corona-Hinweis: Bitte halten Sie auch in der Natur den nötigen Abstand zu anderen Menschen und tragen Sie, wo es sinnvoll ist, einen Mund-Nasen-Schutz.

Spezial zum Herunterladen Teil I Anzeige Die 25 schönsten Touren aus unserer Serie „Wandertag“ von Guido Wagner

Viel Freude beim Ausprobieren!

P.S.: Natürlich kann sich im Laufe der Zeit immer mal wieder etwas an den Angaben ändern. Insbesondere aufgrund der Corona-Pandemie kann es zu kurzfristigen Einschränkungen oder Absagen kommen. Vergewissern Sie sich beim Anbieter und setzen Sie uns gerne mit einer Mail von Abweichungen, die Ihnen auffallen, in Kenntnis.